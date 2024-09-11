مقتل إسرائيلي بعملية دهس شمالي رام الله



وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع عملية دهس بشاحنة غاز يقودها فلسطيني بالقرب من مفترق "جفعات أساف" عند محطة للحافلات، مؤكدا إطلاق النار على المنفذ.



وأضاف الجيش أن قواته أغلقت منطقة عملية الدهس.



ونقلت القناة الـ13 عن مسؤول إسرائيلي تأكيده مقتل شخص في عملية الدهس شمال رام الله.



من جانبها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن الفلسطيني منفذ عملية الدهس لم يقتل وتم نقله إلى مستشفى في القدس.



من جانبها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الدهس ووصفتها بـ"البطولية"، وأكدت أنها رد طبيعي على إجرام الاحتلال في غزة والضفة.



يشار إلى أن عملية الدهس تأتي وسط تواصل عملية الاحتلال العسكرية في مدن شمال الضفة الغربية، وتدمير قواته للبنية التحتية واستهدافها للمقاومين.



ويذكر أن مفترق "جعفات أساف" شهد عام 2018 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد قوة إسرائيلية، أدت إلى مقتل جنديين، مما دفع جيش الاحتلال إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بكاميرات مراقبة وقناصين بالمنطقة.-(الجزيرة)