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9 أنشطة صباحية تعزز ذاكرة الطلاب وتساعدهم على التركيز

9/11/2024 5:09:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع انتهاء فصل الصيف وبداية الموسم الدراسي الجديد، يكون الطلاب بحاجة إلى تعزيز مستويات التركيز لاستقبال تحديات المرحلة الدراسية القادمة.

لذلك فإن الوقت الذي يسبق بداية اليوم الدراسي يمثل فرصة ذهبية لضبط الإيقاع الداخلي وتحفيز العقول النشطة للأطفال والطلاب بشكل عام.

لأن الدماغ في تلك الساعات الأولى من الصباح يكون في أقصى درجات الاستعداد لاستقبال المعلومات وتخزينها بشكل أسرع، مقارنة ببقية الساعات الأخرى خلال اليوم.

لهذا السبب، فإن تكوين روتين صباحي مثالي يلعب دورًا جوهريًا في تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز الصحة العقلية للأطفال.

فيما يلي استعراض لعشر عادات صباحية مدعومة بالبحث العلمي، والتي يمكن أن تعزز ذكاء ورفاهية الأطفال والطلاب خلال العام الدراسي الجديد:

وجبة الإفطار: بداية قوية لصباح مثمر
وجبة الإفطار ليست مجرد بداية لليوم، بل هي الوقود الأساسي الذي يحتاجه الدماغ البشري ليعمل بكفاءة ويستطيع الاستمرار بشكل جيد طوال النهار.

لذلك يحتاج الأطفال إلى نظام غذائي متوازن في وجبة الإفطار، يحتوي على الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الخبز الكامل لتزويد الجسم بالطاقة المستدامة.


إضافةً إلى الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة كالتوت أو البرتقال من أجل تعزيز صحة الخلايا العصبية. كما أن البروتينات مثل البيض أو اللبن تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتساعد في تحسين وظائف الدماغ.

كما أن اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات يعزز من مستويات التركيز والإنتاجية طوال اليوم.

القراءة الصباحية: تحفيز وظائف العقل والتركيز
القراءة في الصباح الباكر تُعزز من قدرات التفكير النقدي واللغة لدى الأطفال، لذلك يُفضل تخصيص وقت يومي للقراءة، سواء كانت قصة قصيرة أو شيء من المنهج الدراسي نفسه.

كما أن الكتب المصورة أو مجلات الأطفال التعليمية تعتبر أدوات ممتازة لتعزيز هذه العادة.

كما أن الألعاب التعليمية التي تعتمد على المفردات قد تكون جزءًا من الروتين لتعزيز مهارات اللغة عند الأطفال.

ممارسات اليقظة الذهنية: تعزيز التركيز
في عالمنا السريع، تُعتبر ممارسات اليقظة الذهنية أداة مهمة لمساعدة الأطفال في تطوير التركيز الداخلي.

إذ أن تمارين التنفس العميق أو التأملات القصيرة، تساعد الأطفال على تحسين مستويات التركيز والانتباه وتنمية الشعور بالهدوء لديهم.

يمكن أن تكون هذه التمارين بسيطة جدًا، مثل عد الأنفاس أو الاستماع إلى التأملات الموجهة المصممة خصيصًا للأطفال، مما يساهم في تنظيم العواطف وتعزيز القدرة على التعلم.

النشاط البدني: لتعزيز صحة الدماغ والجسم
التمارين الرياضية الصباحية، مثل القفز أو اليوجا أو حتى المشي، لا تقتصر فائدتها على الصحة البدنية فحسب، بل تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسن من الأداء الإدراكي.

إذ إن ممارسة الرياضة تُحفز الأطفال والطلاب على حد سواء على بدء اليوم بطاقة إيجابية، وتزيد من قدرتهم على التركيز والاحتفاظ بالمعلومات.


الموسيقى: تغذية الروح والعقل
أثبتت الدراسات أن الاستماع إلى الموسيقى، خاصةً الكلاسيكية، في الصباح يمكن أن يُحسن التركيز والذاكرة.

كما أن دمج الموسيقى في روتين الطفل، سواء أثناء تناول الإفطار أو أثناء التحضير للمدرسة، يُعزز من الحالة المزاجية ويحفز العقول الصغيرة على التعلم.

كتابة اليوميات:
تشجيع الأطفال على كتابة اليوميات يساعدهم في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، سواء كان ذلك من خلال كتابة ما يشعرون به أو رسم صور توضيحية.

إذ أن هذه العادة تُحسن من الذاكرة وتُعزز التفكير النقدي، حيث يمكن للأطفال أيضًا الاحتفاظ بدفاتر امتنان يُسجلون فيها الأمور التي يشعرون بالامتنان تجاهها، مما يعزز التفاؤل والإيجابية.

الوجبات الخفيفة: دعم للعقل طوال اليوم
بالإضافة إلى وجبة الإفطار الصحية، يمكن أن تُعزز بعض المكملات الغذائية من قدرة الأطفال على التركيز خلال يوم طويل.

إذ تحتوي المكملات الغنية بأحماض أوميجا-3، مثل زيت السمك، على فوائد كبيرة لصحة الدماغ، كما أن فيتامين د والحديد يلعبان دورًا هامًا في الحفاظ على التركيز وتنظيم وظائف الدماغ.

الألغاز والألعاب التعليمية: تدريب للعقل
اللعب بالألغاز والألعاب التعليمية في الصباح يُحفز التفكير المنطقي ويُحسن الذاكرة العامة عند الأطفال. هذه الأنشطة تزيد من قدرة الأطفال على حل المشكلات، وتُعزز من التفكير الإبداعي.

إذ يمكن استخدام الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات التعليمية التي تُناسب فئة عمر الطفل كجزء من هذا الروتين.

التعلم من خلال اللعب: تعزيز الفضول والإبداع
الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يشعرون بالمتعة، لذلك يمكن دمج الألعاب التعليمية في الروتين الصباحي، مثل ألعاب الطاولة التي تعتمد على التفكير الاستراتيجي، أو حتى التجارب العلمية المنزلية مثل تحضير بركان منزلي أو بناء مشاريع فنية صغيرة.

هذه الأنشطة المختلفة من الممكن أن تعزز من الفضول وتُحفز الأطفال على استكشاف العالم من حولهم بطريقة ممتعة. (عربي بوست)

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