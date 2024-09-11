الحكومة الهنغارية توافق على اتفاق لتأمين إمدادات النفط الروسي عبر أوكرانيا

(MENAFN
) أعربت الحكومة الهنغارية يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، عن تأييدها للاتفاق الذي توصلت إليه شركة "مول جروب" لضمان إمدادات النفط الروسي عبر أوكرانيا، عقب القيود الأخيرة التي فرضتها كييف على طرق النقل، ويأتي هذا التطور بعد أن اتهمت هنغاريا وسلوفاكيا أوكرانيا في يوليو بتهديد أمنهما الطاقي من خلال حظر عملاق النفط الروسي لوكويل من استخدام الجزء الأوكراني من خط أنابيب دروجبا، وهو ممر رئيسي لنقل النفط الروسي إلى أوروبا.
كما أعلنت "مول جروب" يوم الاثنين أنها توصلت إلى "حل مستدام" للحفاظ على تدفق النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع الموردين ومشغلي خطوط الأنابيب المعنيين، ووفقًا لشروط هذا الاتفاق، ستقوم مول بامتلاك كميات النفط الخام المتأثرة عند الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا" اعتبارًا من 9 سبتمبر، حيث أكدت الشركة أن هذه الترتيبات المحدثة تتماشى مع العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
كذلك رحب المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس بهذا الحل الفني، مشيرًا إلى أنه قدم حلاً ضروريًا لمخاوف الإمداد الفورية، ومع ذلك، أشار كوفاكس إلى أن هناك بُعدًا سياسيًا لا يزال غير محلول في الوضع، مؤكدًا معارضة هنغاريا المستمرة لاستخدام الأمن الطاقي كـ "سلاح سياسي"، وتعكس هذه الموقف وضع هنغاريا الفريد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تظل الدولة العضو الوحيدة التي حافظت على علاقات وثيقة مع الكرملين على الرغم من الحرب المستمرة في أوكرانيا التي بدأت في عام 2022.
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