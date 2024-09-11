ترامب يهاجم هاريس في مناظرة تلفزيونية بخطة اقتصادية مقلدة وتهم ماركسية

(MENAFN
) خلال مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء الموافق 10 أيلول، لم يضيع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب
الوقت في مهاجمة منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، متهمًا إياها بأنها تفتقر إلى خطة اقتصادية أصلية، وزعم ترامب أن هاريس قامت فقط بنسخ برنامج الرئيس جو بايدن الحالي، الذي وصفه بالبساطة وعدم الكفاءة، وقال ترامب: "لا تمتلك هاريس خطة. لقد نسخت خطة بايدن، التي هي مجرد أربع جمل تقول، 'سنحاول خفض الضرائب.' لا تملك خطة"، وزاد من حدة انتقاده بتجديد اتهامه السابق بأن هاريس تتبنى مبادئ "ماركسية"، مؤكدًا: "إنها ماركسية، ويعرف الجميع أنها ماركسية".
وفي ردها، قابلت هاريس هجمات ترامب بالقول إن سياساته الاقتصادية من المرجح أن تفاقم العجز في الميزانية الأمريكية، في حين أن نهجها يركز على تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال رفع مستوى الطبقة الوسطى ودعم العمال الأمريكيين، معترفة بواحدة من أكبر نقاط ضعفها الانتخابية—ارتفاع التكاليف والأسعار التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية وأثارت الشكوك حول أجندة بايدن الاقتصادية—حددت هاريس مقترحاتها لتوسيع ائتمان ضريبة الأطفال، وتقديم دعم للرهن العقاري للمشترين لأول مرة، وتوفير خصومات للشركات الصغيرة، وانتقدت بشدة خطة ترامب لفرض تعريفات مرتفعة على السلع الأجنبية، معادلة إياها بضريبة مبيعات ستؤثر بشكل غير متناسب على الطبقة الوسطى.
كما دافعت هاريس عن جهود إدارة بايدن لاستقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنهم اضطروا "لتنظيف الفوضى التي خلفها دونالد ترامب"، وقدمت مقترحاتها الاقتصادية كوسيلة للتصدي مباشرة للتحديات المالية التي تواجه الأسر الأمريكية. في المقابل، واصل ترامب انتقاد هاريس متهما الإدارة الحالية بالتسبب في التضخم المستمر، الذي وصفه بأنه "كارثة للناس، للطبقة الوسطى، ولكل الطبقات"، على الرغم من اتهامه بالمبالغة في حجم الزيادات في الأسعار، وأبرزت المناظرة الاختلافات الجذرية في الفلسفات الاقتصادية بين المرشحين، مع كل منهما يقدم رؤية متناقضة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
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