أسعار الذهب تستقر بانتظار بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
) ظلت أسعار الذهب مستقرة اليوم الأربعاء بتاريخ 11 أيلول، مع ترقب المستثمرين للبيانات الحاسمة حول التضخم في الولايات المتحدة، التي قد توفر رؤى حول حجم تخفيض أسعار الفائدة المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، واعتبارًا من الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الذهب الفوري 2518.22 دولارًا للأونصة، بينما شهدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمئة، لتصل إلى 2547.10 دولارًا، وأشار المحللون، بما في ذلك مات سيمبسون من سيتي إندكس، إلى أن الذهب يحافظ على نطاق مستقر بسبب الدعم القوي في السوق بينما ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي القادم، واقترح سيمبسون أنه إذا أكدت البيانات انخفاض التضخم، فقد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانات البطالة المقررة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يكشف تقرير أسعار المستهلكين عن تضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، مما سيدعم موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إدارة نمو الأسعار، ومن المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد حجم تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ووفقًا لأحد الاستطلاعات، يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات السياسية الثلاثة المتبقية لعام 2024.
كما أشار بيتر فنج، رئيس التداول في وينغ فنج للمعادن الثمينة، إلى أن أسعار الذهب تحظى بدعم قوي في نطاق 2450-2460 دولارًا وتوقع أن يصل الذهب إلى حوالي 2600 دولار بحلول نهاية العام، مدفوعًا بتخفيف محتمل في السياسة النقدية الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية، وفي المعادن الثمينة ذات الصلة، شهدت الفضة زيادة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 28.40 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 943.10 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 973.78 دولارًا. وفي الوقت نفسه، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في غزة وتوجه تركيزها إلى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تواصل التفاعل مع حزب الله.
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