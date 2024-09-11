أمازون تعلن عن استثمار ضخم في المملكة المتحدة

(MENAFN
) يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، أعلنت أمازون والحكومة البريطانية بشكل مشترك عن التزام كبير من عملاق التكنولوجيا الأمريكي لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار الكبير إلى خلق آلاف من الوظائف الجديدة ويمثل دفعة هامة للاقتصاد البريطاني، وكشفت أمازون أن الأموال ستُستخدم أساسًا لبناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما من المتوقع أن يضيف ما يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2028، بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة أن هذه المبادرة ستساعد في دعم أكثر من 14,000 وظيفة سنويًا عبر سلسلة التوريد، مما يوفر تعزيزًا كبيرًا للتوظيف في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية.
كما تأتي توقيت هذه الإعلان كخبر سار للحكومة العمالية الجديدة، التي تسعى لإثبات مصداقيتها في إدارة الاقتصاد، وتأتي التعهدات الأخيرة من أمازون في وقت حاسم لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن إعلان ميزانية حكومته القادمة في 30 أكتوبر. من المتوقع أن تتضمن الميزانية تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب، وقد وصفت بأنها "مؤلمة"، مما أثار قلقًا عامًا وانتقادات سياسية، وفي هذا السياق، يمثل التزام أمازون فوزًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى الثقة الدولية في المملكة المتحدة كوجهة للاستثمارات الكبرى، على الرغم من التحديات الاقتصادية الأوسع.
كذلك تسعى الحكومة البريطانية لتعزيز النمو الاقتصادي وجعلها أولوية قصوى، مع التركيز على إنشاء "صندوق سيادي وطني"، ومن المتوقع أن يوجه هذا الصندوق 7.3 مليار جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد، ووصفت وزيرة المالية راشيل ريفز إعلان أمازون بأنه خطوة حاسمة نحو الانتعاش الاقتصادي، مؤكدة أنه يبرز جاذبية المملكة المتحدة كمركز أعمال. ومع ذلك، قامت بتخفيف التوقعات من خلال الإقرار بأن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي سيكون صعبًا، مشيرة إلى أن التغيرات الكبيرة ستستغرق وقتًا، وعلى الرغم من أن هذا الاستثمار من أمازون ليس الأول من نوعه في أوروبا، إلا أن حجمه وتأثيره المحتمل يبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية المستمرة في تنشيط الاقتصاد البريطاني.
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