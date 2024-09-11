النتائج الأولية لانتخابات محافظة عجلون



وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، حيث أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.



وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 7393.



