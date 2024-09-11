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النتائج الأولية لانتخابات محافظة عجلون

9/11/2024 5:07:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس لجنة الانتخاب في عجلون هاشم أبو أحمده فوز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، فيما فازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.


وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، حيث أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.


وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 7393.


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