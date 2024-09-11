النتائج الأولية لانتخابات محافظة عجلون

النتائج الأولية لانتخابات محافظة عجلون
التاريخ
9/11/2024 5:07:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس لجنة الانتخاب في عجلون هاشم أبو أحمده فوز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، فيما فازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.
وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، حيث أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.
وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 7393.
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