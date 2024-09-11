النتائج الأولية للانتخابات في محافظة جرش

النتائج الأولية للانتخابات في محافظة جرش
التاريخ
9/11/2024 5:07:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس لجنة انتخاب جرش الدكتور صادق العتوم النتائج الأولية للانتخابات النيابية غير النهائية في محافظة جرش.
وبحسب العتوم، فاز بدر الحراحشة ضمن قائمة (جرش) بعدد أصوات بلغ 5568 صوتا، كما فاز حمزة الحوامدة ضمن قائمة (أهل الهمة) بعدد أصوات بلغ 7304، ومحمد هديب (الوطن يستحق) بعدد أصوات 8914، وشفاء صوان (كوتا) ضمن قائمة (الوطن يستحق) بعدد أصوات بلغ 9307.
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