النتائج الأولية للانتخابات في محافظة جرش

وبحسب العتوم، فاز بدر الحراحشة ضمن قائمة (جرش) بعدد أصوات بلغ 5568 صوتا، كما فاز حمزة الحوامدة ضمن قائمة (أهل الهمة) بعدد أصوات بلغ 7304، ومحمد هديب (الوطن يستحق) بعدد أصوات 8914، وشفاء صوان (كوتا) ضمن قائمة (الوطن يستحق) بعدد أصوات بلغ 9307.

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