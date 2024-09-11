إربد: توقع إعلان النتائج الأولية ظهر اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

توقع رئيس لجنة الانتخاب المهندس علي ابو نقطة اعلان النتائج الاولية لانتخابات اربد الأولى ظهر اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تجميع 65 صندوقا من أصل 187 صندوقا منتشرا في المدارس.



ونفى أبو نقطة صدور أي نتائج أولية عن أسماء الفائزين في الدائرة، مضيفا أن نتائج الصناديق نشرت على أبواب المدارس وقام مندوبين المترشحين بالحصول عليها.



واوضح ابو نقطة انه تم الانتهاء من فرز جميع الصناديق سواء للقوائم المحلية والعامة وهي الان في مرحلة التدقيق النهائي تمهيدا لادخالها على النظام الالكتروني.