إربد: توقع إعلان النتائج الأولية ظهر اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
توقع رئيس لجنة الانتخاب المهندس علي ابو نقطة اعلان النتائج الاولية لانتخابات اربد الأولى ظهر اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تجميع 65 صندوقا من أصل 187 صندوقا منتشرا في المدارس.
ونفى أبو نقطة صدور أي نتائج أولية عن أسماء الفائزين في الدائرة، مضيفا أن نتائج الصناديق نشرت على أبواب المدارس وقام مندوبين المترشحين بالحصول عليها.
واوضح ابو نقطة انه تم الانتهاء من فرز جميع الصناديق سواء للقوائم المحلية والعامة وهي الان في مرحلة التدقيق النهائي تمهيدا لادخالها على النظام الالكتروني.
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