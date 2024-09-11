بوينج تقوم بتسليم 32 طائرة 737 ماكس في أغسطس

(MENAFN
) في أغسطس، تمكنت شركة بوينج من تسليم 32 طائرة
من طراز 737 ماكس، مما رفع العدد الإجمالي لتسليمات الطراز ماكس إلى 40 طائرة لهذا الشهر، ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 35 تسليمًا تم تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس الجهود المستمرة للشركة للحفاظ على زخم الإنتاج على الرغم من مواجهة العديد من التحديات. ومن الجدير بالذكر أن شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة، رايان إير، ظهرت كأكبر متسلم فردي، حيث استلمت ست طائرات
ماكس، وهو رقم قياسي لأي شركة طيران
تتلقى هذا العدد في شهر واحد، وعلى الرغم من هذه التسليمات، عبر مايكل أويلي، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، عن مخاوفه بشأن تأخيرات بوينج المستمرة، مشيرًا إلى أن هذه التأخيرات من المتوقع أن تؤدي إلى فقدان الشركة لعدة ملايين من الركاب هذا العام بسبب عدم توفر الطائرات الجديدة.
كما تتضمن قائمة شركات الطيران الأخرى التي استلمت طائرات ماكس من بوينج شركات كبيرة مثل ساوث ويست إيرلاينز، يونايتد إيرلاينز، وشركة شيامن إيرلاينز، مما يبرز الطلب العالمي على هذا الطراز. ومع ذلك، كان وتيرة التسليمات في عام 2024 أبطأ بشكل ملحوظ. على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام، سلمت بوينج 258 طائرة، منها 198 طائرة من طراز ماكس، وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، عندما سلمت الشركة 344 طائرة، بما في ذلك 265 طائرة ماكس، وقد نُسبت هذه البطء في الإنتاج إلى حادث وقع في يناير 2024، عندما انفصلت باب الطوارئ عن جسم طائرة بوينج 737 ماكس 9 أثناء رحلة تشغلها شركة ألاسكا إيرلاينز، وقد تطلب الحادث، الذي استدعى هبوطًا طارئًا، تدقيقًا إضافيًا وأثر بالتالي على معدل الإنتاج.
ولم تؤثر مشكلات إنتاج بوينج على جدول التسليمات فقط، بل أيضًا على علاقتها مع العملاء الرئيسيين، الذين يزداد إحباطهم من التأخيرات. تواجه الشركة الآن تحديًا في استعادة الثقة في طائرات ماكس والوفاء بالتزامات التسليم لتجنب المزيد من الخسائر لعملائها من شركات الطيران. في ظل مواجهة بوينج لهذه الصعوبات، ستكون قدرتها على تجاوز هذه النكسات الإنتاجية حاسمة في الحفاظ على ميزتها التنافسية في سوق الطيران العالمية.
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