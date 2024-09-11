نوت ون تقدّم "ترافل"، المقعد المرح بالتصميم الجذاب

(MENAFN
- Alisa Pr) الإمارات العربية المتحدة، 10 سبتمبر 2024: تقدم نوت وَن NaughtOne، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ميلر نول MillerKnoll، مقعد ترافل Truffle، الذي يجمع بين المرح والفاعلية العملية. يضفي ترافل Truffle طاقة مفعمة بالحيوية أينما كان، بتصميمه العضوي الذي يأسرك من جميع الزوايا، وسطحه العلوي المتكامل الذي يوفر جلسة مريحة ومتينة.
يتوفر مقعد ترافل Truffle بحجمين: 605 ملم عرضاً × 400 ملم ارتفاعاً (أ) و 475 ملم عرضاً × 445 ملم ارتفاعاً (ب)، ما يجعله مثالياً لبيئة العمل المرنة وأجواء الاسترخاء على حدّ سواء.
التصميم (أ) يتميز بمقعد واسع وارتفاع منخفض، ما يجعله مثالي للاستلقاء والاسترخاء. أما التصميم (ب) فهو يمتاز بارتفاع عملي يشجع على الجلوس في وضعية أكثر استقامة، ما يجعله مثالياً للعمل والتواصل. كلا التصميمان يوفّ{ان مساحات حيوية للتفاعل والتعاون.
مقعد ترافلTruffle مصنوع من رغوة Bio-Pur® الصلبة، والتي تتميز بنواة داخلية متينة لتحقيق الاستقرار وطبقة خارجية ناعمة لضمان الراحة. ما يميز Bio-Pur® هو استخدامه لمصادر نباتية ونفايات عضوية، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري مقارنة بالرغوات التقليدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية نوت وَنNaughtOne لتقليل استخدام المواد المستمدة من الوقود الأحفوري في منتجاتها.
تعكس براعة نوت وَن NaughtOne في التنجيد تصميم مقعد ترافل Truffle الذكي من قطعة واحدة، حيث ينساب التنجيد ليعزز الشكل العضوي للمقعد ويظهر التداخل الجذاب بين المنحنيات مع تلاعب الضوء، ما يشكّل تبايناً جذاباً على طول الحواف.
وكما هي الحال دائماً مع نوت وَن NaughtOne، لا حدود للإبداع. إذ يمكن للمصممين تخصيص شخصية ترافلTruffle باستخدام الأقمشة التي تناسب أهدافهم، وذلك بإضافة ألوان مشرقة لتكون نقطة جذب، أو بإبراز الأنماط لتكون جريئة، أو بمزجها مع ألوان هادئة لتتكامل مع المحيط. وسواءٌ أكان مقعد ترافلTruffle منفرداً أو منسقاً ضمن مجموعات، فهو يتكامل بسهولة مع أي بيئة يوضع فيها.
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