أميركية الشارقة تجدد الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا لسبعة برامج هندسية حتى عام 2030

(MENAFN
- AUS) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 29 أغسطس 2024 — حصلت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة على تجديد اعتماد سبعة من برامجها الجامعية حتى 30 سبتمبر 2030 من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، وهو وكالة اعتماد للبرامج المتخصصة في العلوم التطبيقية والطبيعية والحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة.
يعكس حصول كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة على إعادة اعتماد برامجها السبعة جودة مناهجها الأكاديمية ومواردها التعليمية. كما يمنح هذا الاعتماد الطلبة وأصحاب العمل ثقة في النهج التعليمي للجامعة والذي يمتاز بأعلى معايير الجودة العالمية بما يعزز سمعة الجامعة ومكانتها بصفتها مؤسسة رائدة في التعليم العالي الهندسي. وتشمل المعايير الثمانية اللازم توافرها في البرامج لتجديد اعتمادها من لجنة الاعتماد الهندسي التابعة لـمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الامتثال لثمانية معايير عامة تغطي الجوانب الأساسية للتجربة التعليمية، بما في ذلك أهداف البرنامج ومخرجاته والمنهاج الأكاديمي والدعم للطلبة والتحسين المستمر وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية والمرافق والدعم المؤسسي.
وتشمل برامج البكالوريوس السبعة التي حصلت على تجديد الاعتماد برامج الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وهندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر.
وفي حديثه عن أهمية تجديد الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج، قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: "نحن فخورون بجودة التعليم المتميز الذي نقدمه. إن تجديد الاعتماد لبرامجنا يسلط الضوء على جهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الجادين وعلى تفانيهم والتزامهم. لقد سعدنا بتقرير مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا النهائي، فهو لم يُظهر أي أوجه قصور أو نقاط ضعف أو مشاكل في البرامج التي نقدمها، مما يعكس المعايير العالية لبرامجنا. كما يؤكد هذا التقرير على التزامنا بتقديم تجربة تعليمية استثنائية لتزويد طلبتنا بالمهارات اللازمة للتفوق في حياتهم المهنية، والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم المساهمات للمجتمع محليًا وعالميًا".
صنفت برامج كلية الهندسة في الجامعة الأميركية وفقًا لتصنيفات "كيو إس" العالمية للجامعات لعام 2024 على النحو التالي: من بين أفضل خمسة برامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 450 عالميًا في الهندسة الكيميائية، كما تم تصنيف برنامج الهندسة المدنية والهيكلية في المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 200 عالميًا، وتم تصنيف برنامج علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات من بين أفضل 10 برامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 450 عالميًا، وصنف برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية من بين أفضل خمسة برامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 300 عالميًا، وتم تصنيف برامج الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع من بين أفضل ثلاثة برامج في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن أفضل 300 عالميًا.
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