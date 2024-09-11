فازت شركة Laserfiche بالجائزة التاسعة من Wealthmanagement Industry Award في فئة إدارة المستندات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Laserfiche ، المزود الرائد للبرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية، عن فوزها بجائزة WealthManagement Award التاسعة (جائزة "Wealthies") في فئة مزودي التكنولوجيا - إدارة المستندات عن أداة تلخيص المستندات المولدة بالذكاء الاصطناعي. تم إصدار أداة تلخيص مستندات Laserfiche المولدة بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، وهو يُمكّن شركات إدارة الثروات من إطلاق القيمة في محتواها، مما يسمح بمعالجة المعلومات بشكل مبسط واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

قال Joman Kwong، مدير الحلول الاستراتيجية للخدمات المالية في شركة Laserfiche: "تواصل Laserfiche تعزيز العمليات الفعالة لشركات إدارة الثروات من خلال الحلول الآلية المبتكرة وإدارة المعلومات الحديثة". "من خلال تبني الأتمتة الفائقة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتبسيط العمليات الخلفية ومعالجة متطلبات الامتثال، تعمل الشركات على مساعدة مستشاريها على التركيز بشكل أفضل على تحسين تجربة العملاء عبر القنوات المتعددة".

تعد Laserfiche شريكًا موثوقًا به لشركات إدارة الثروات الرائدة التي تستخدم خدمات المحتوى وأدوات أتمتة العمليات لتحويل العمليات رقميًا، مما يقلل من المهام اليدوية والتكاليف الإدارية. تستخدم الشركات الاستشارية Laserfiche لإنشاء نظام بيئي رقمي متماسك، وتوحيد التقنيات المهمة للأعمال، مثل تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتوقيع الإلكتروني، في مصدر واحد للحقيقة. تعمل أداة تلخيص المستندات المولدة بالذكاء الاصطناعي من Laserfiche على تعزيز الإنتاجية عن طريق تقليل الوقت المستغرق لتحليل الكميات المتزايدة من المستندات المالية والتقارير واتصالات العملاء.

ستضيف Laserfiche باستمرار قدرات وابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم مبادرات التحول في المؤسسات، مما يسمح لها بالسيطرة على العمليات ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

في كل عام، تقوم مؤسسة Wealthies بتكريم المنظمات والأفراد المتميزين الذين يدعمون نجاح المستشار المالي. يتم تقييم الترشيحات من قبل لجنة مرموقة من خبراء الصناعة والمؤثرين، الذين حكموا هذا العام على مجال تنافسي يضم أكثر من 1000 مشاركة من أكثر من 400 شركة.

لمعرفة المزيد حول حلول Laserfiche لإدارة الثروات، قم بزيارة موقع Laserfiche الإلكتروني .

حول Laserfiche

Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.

كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية من خلال إدارة محتوى المؤسسات. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات عالميًا من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع، خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.

يلتزم موظفو Laserfiche برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.

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