فازت شركة Laserfiche بالجائزة التاسعة من Wealthmanagement Industry Award في فئة إدارة المستندات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Laserfiche ، المزود الرائد للبرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية، عن فوزها بجائزة WealthManagement industry
Award التاسعة (جائزة "Wealthies") في فئة مزودي التكنولوجيا - إدارة المستندات عن أداة تلخيص المستندات المولدة بالذكاء الاصطناعي. تم إصدار أداة تلخيص مستندات Laserfiche المولدة بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، وهو يُمكّن شركات إدارة الثروات من إطلاق القيمة في محتواها، مما يسمح بمعالجة المعلومات بشكل مبسط واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
قال Joman Kwong، مدير الحلول الاستراتيجية للخدمات المالية في شركة Laserfiche: "تواصل Laserfiche تعزيز العمليات الفعالة لشركات إدارة الثروات من خلال الحلول الآلية المبتكرة وإدارة المعلومات الحديثة". "من خلال تبني الأتمتة الفائقة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتبسيط العمليات الخلفية ومعالجة متطلبات الامتثال، تعمل الشركات على مساعدة مستشاريها على التركيز بشكل أفضل على تحسين تجربة العملاء عبر القنوات المتعددة".
تعد Laserfiche شريكًا موثوقًا به لشركات إدارة الثروات الرائدة التي تستخدم خدمات المحتوى وأدوات أتمتة العمليات لتحويل العمليات رقميًا، مما يقلل من المهام اليدوية والتكاليف الإدارية. تستخدم الشركات الاستشارية Laserfiche لإنشاء نظام بيئي رقمي متماسك، وتوحيد التقنيات المهمة للأعمال، مثل تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتوقيع الإلكتروني، في مصدر واحد للحقيقة. تعمل أداة تلخيص المستندات المولدة بالذكاء الاصطناعي من Laserfiche على تعزيز الإنتاجية عن طريق تقليل الوقت المستغرق لتحليل الكميات المتزايدة من المستندات المالية والتقارير واتصالات العملاء.
ستضيف Laserfiche باستمرار قدرات وابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم مبادرات التحول في المؤسسات، مما يسمح لها بالسيطرة على العمليات ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
في كل عام، تقوم مؤسسة Wealthies بتكريم المنظمات والأفراد المتميزين الذين يدعمون نجاح المستشار المالي. يتم تقييم الترشيحات من قبل لجنة مرموقة من خبراء الصناعة والمؤثرين، الذين حكموا هذا العام على مجال تنافسي يضم أكثر من 1000 مشاركة من أكثر من 400 شركة.
لمعرفة المزيد حول حلول Laserfiche لإدارة الثروات، قم بزيارة موقع Laserfiche الإلكتروني .
حول Laserfiche
Laserfiche هي المزود الرائد لخدمات البرمجيات كخدمة لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية. من خلال تدفقات العمل القوية والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، ما يُمكّن القادة من التركيز على النمو في جميع أنحاء المؤسسة.
كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية من خلال إدارة محتوى المؤسسات. اليوم، يدمج نهج التطوير السحابي الأول من Laserfiche الابتكارات في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات عالميًا من التحول إلى أعمال رقمية. يستخدم العملاء في كل صناعة، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع، خدمات Laserfiche لتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء التي تضع التحول الرقمي في المقام الأول.
يلتزم موظفو Laserfiche برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الناس لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الناس.
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