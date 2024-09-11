فازت شركة Sirion بجائزة Oracle Partner Awards لعام 2024 - فئة الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Oracle اليوم عن فوز شركة Sirion بجوائز Oracle Partner Awards لعام 2024 - فئة الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تسلط هذه الجائزة الضوء على الشركاء الذين أنتجوا حلولاً على مستوى الريادة الفكرية التي تُمكِّن عملاء Oracle من تحقيق أهداف وتحديات أعمالهم من خلال الحل المبتكر للشريك. قام الشركاء الذين تم اختيارهم لهذه الجائزة بتطوير حلول تدمج تقنيات ومنتجات Oracle المتعددة و/أو قاموا بدمج شريك Oracle التابع لجهة خارجية في حلهم.

كانت Sirion في طليعة تحويل إدارة العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لأكثر من عقد من الزمان. وهم يستخدمون الآن مزيجًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الملكية المدربة على أكثر من 32 مليون عقد. لقد عززت هذه الخبرة العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الميزات القوية لـ Oracle Cloud Infrastructure‏ (OCI) التي تركز على الأداء المتفوق وقابلية التوسع وانخفاض زمن الوصول، قدرات Sirion التشغيلية والأمنية وحماية البيانات بشكل كبير. يُمكِّن التعاون مع Oracle شركة Sirion من إدارة بيانات العقود عالية السرية وتوليد رؤى مهمة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يعزز سمعتها كشريك موثوق به في إدارة العقود.

قال Kanti Prabha، رئيس شركة Sirion: "إن التزامنا بالابتكار في Sirion يدفعنا إلى مواصلة دفع حدود إدارة العقود". "نحن نقود الطريق في استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء نماذج اللغة الصغيرة أو نماذج اللغة الكبيرة، لإحداث ثورة في إدارة دورة حياة العميل، ويتطلب هذا الابتكار الرائد بنية تحتية قوية وموثوقة، وهو ما توفره البنية التحتية السحابية من Oracle. هذه الشراكة تجعل إدارة العقود أكثر ذكاءً وأمانًا وموثوقية، مما يُمكِّننا من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا، بما في ذلك العديد من شركات Fortune 500 العالمية".

يواصل التعاون بين Sirion وOracle دفع الابتكار وتقديم حلول متطورة لإدارة العقود.

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حول Sirion

Sirion هي منصة إدارة دورة حياة العميل الرائدة عالميًا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي رائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الشركات على تحويل الطريقة التي تخزن بها العقود وتنشئها وتديرها. لقد أحدثت قدرات الاستخراج والبحث التفاعلي والتفاوض التي تدعمها الذكاء الاصطناعي في المنصة ثورة في التعاقد عبر فرق المؤسسة، من الشؤون القانونية والمشتريات إلى المبيعات والتمويل. إن العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم مثل BNY Mellon وDHL وKPMG وVodafone تثق في Sirion لإدارة أكثر من 7 ملايين عقد بقيمة تقارب 800 مليار دولار وعلاقات مع أكثر من مليون مورد وعميل بأكثر من 100 لغة. وقد اعترف كبار المحللين مثل Gartner وIDC وSpend Matters باستمرار بشركة Sirion باعتبارها رائدة في إدارة دورة حياة العميل لتركيزها على الابتكار الرائد في فئتها.

حول Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork ‏(OPN) هو برنامج شركاء Oracle مصمم لتمكين الشركاء من تسريع الانتقال إلى السحابة ودفع نتائج أعمال العملاء المتفوقة. يتيح برنامج OPN للشركاء التواصل مع Oracle من خلال المسارات المتوافقة مع كيفية دخولهم إلى السوق: Cloud Build للشركاء الذين يقدمون منتجات أو خدمات مبنية على Oracle Cloud أو متكاملة معه؛ وCloud Sell للشركاء الذين يعيدون بيع تقنية Oracle Cloud؛ وCloud Service للشركاء الذين ينفذون خدمات Oracle Cloud وينشرونها ويديرونها؛ وIndustry Healthcare للشركاء الذين يقدمون منتجات و/أو خدمات متاحة تجاريًا مبنية على تقنيات Oracle Cloud وOracle Health؛ وLicense & Hardware للشركاء الذين يقومون ببناء أو صيانة أو بيع تراخيص برامج Oracle أو منتجات الأجهزة. يمكن للعملاء تسريع أهداف أعمالهم مع شركاء OPN الذين حققوا الخبرة في عائلة المنتجات أو الخدمة السحابية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:

العلامات التجارية

Oracle وJava وMySQL وNetSuite هي علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation. كانت شركة NetSuite أول شركة سحابية تفتتح عصرًا جديدًا للحوسبة السحابية.

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