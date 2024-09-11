فازت شركة Sirion بجائزة Oracle Partner Awards لعام 2024 - فئة الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Oracle اليوم عن فوز شركة Sirion بجوائز Oracle Partner Awards لعام 2024 - فئة الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تسلط هذه الجائزة الضوء على الشركاء الذين أنتجوا حلولاً على مستوى الريادة الفكرية التي تُمكِّن عملاء Oracle من تحقيق أهداف وتحديات أعمالهم من خلال الحل المبتكر للشريك. قام الشركاء الذين تم اختيارهم لهذه الجائزة بتطوير حلول تدمج تقنيات ومنتجات Oracle المتعددة و/أو قاموا بدمج شريك تكنولوجيا
Oracle التابع لجهة خارجية في حلهم.
كانت Sirion في طليعة تحويل إدارة العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لأكثر من عقد من الزمان. وهم يستخدمون الآن مزيجًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الملكية المدربة على أكثر من 32 مليون عقد. لقد عززت هذه الخبرة العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الميزات القوية لـ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) التي تركز على الأداء المتفوق وقابلية التوسع وانخفاض زمن الوصول، قدرات Sirion التشغيلية والأمنية وحماية البيانات بشكل كبير. يُمكِّن التعاون مع Oracle شركة Sirion من إدارة بيانات العقود عالية السرية وتوليد رؤى مهمة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يعزز سمعتها كشريك موثوق به في إدارة العقود.
قال Kanti Prabha، رئيس شركة Sirion: "إن التزامنا بالابتكار في Sirion يدفعنا إلى مواصلة دفع حدود إدارة العقود". "نحن نقود الطريق في استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء نماذج اللغة الصغيرة أو نماذج اللغة الكبيرة، لإحداث ثورة في إدارة دورة حياة العميل، ويتطلب هذا الابتكار الرائد بنية تحتية قوية وموثوقة، وهو ما توفره البنية التحتية السحابية من Oracle. هذه الشراكة تجعل إدارة العقود أكثر ذكاءً وأمانًا وموثوقية، مما يُمكِّننا من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا، بما في ذلك العديد من شركات Fortune 500 العالمية".
يواصل التعاون بين Sirion وOracle دفع الابتكار وتقديم حلول متطورة لإدارة العقود.
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حول Sirion
Sirion هي منصة إدارة دورة حياة العميل الرائدة عالميًا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي رائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الشركات على تحويل الطريقة التي تخزن بها العقود وتنشئها وتديرها. لقد أحدثت قدرات الاستخراج والبحث التفاعلي والتفاوض التي تدعمها الذكاء الاصطناعي في المنصة ثورة في التعاقد عبر فرق المؤسسة، من الشؤون القانونية والمشتريات إلى المبيعات والتمويل. إن العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم مثل BNY Mellon وDHL وKPMG وVodafone تثق في Sirion لإدارة أكثر من 7 ملايين عقد بقيمة تقارب 800 مليار دولار وعلاقات مع أكثر من مليون مورد وعميل بأكثر من 100 لغة. وقد اعترف كبار المحللين مثل Gartner وIDC وSpend Matters باستمرار بشركة Sirion باعتبارها رائدة في إدارة دورة حياة العميل لتركيزها على الابتكار الرائد في فئتها.
حول Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) هو برنامج شركاء Oracle مصمم لتمكين الشركاء من تسريع الانتقال إلى السحابة ودفع نتائج أعمال العملاء المتفوقة. يتيح برنامج OPN للشركاء التواصل مع Oracle من خلال المسارات المتوافقة مع كيفية دخولهم إلى السوق: Cloud Build للشركاء الذين يقدمون منتجات أو خدمات مبنية على Oracle Cloud أو متكاملة معه؛ وCloud Sell للشركاء الذين يعيدون بيع تقنية Oracle Cloud؛ وCloud Service للشركاء الذين ينفذون خدمات Oracle Cloud وينشرونها ويديرونها؛ وIndustry Healthcare للشركاء الذين يقدمون منتجات و/أو خدمات متاحة تجاريًا مبنية على تقنيات Oracle Cloud وOracle Health؛ وLicense & Hardware للشركاء الذين يقومون ببناء أو صيانة أو بيع تراخيص برامج Oracle أو منتجات الأجهزة. يمكن للعملاء تسريع أهداف أعمالهم مع شركاء OPN الذين حققوا الخبرة في عائلة المنتجات أو الخدمة السحابية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:
العلامات التجارية
Oracle وJava وMySQL وNetSuite هي علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation. كانت شركة NetSuite أول شركة سحابية تفتتح عصرًا جديدًا للحوسبة السحابية.
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