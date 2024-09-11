كشفت بيانات OAG أن مطار هيثرو في لندن لا يزال المطار رقم 1 والأكثر اتصالاً في العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت اليوم شركة OAG ، منصة البيانات الرائدة عالميًا في قطاع السفر العالمي، تصنيف Megahubs 2024 ، وهو التصنيف النهائي للسوق لأفضل 50 مطارًا متصلاً دوليًا في العالم. لا يقوم OAG Megahubs بتحليل العدد الإجمالي للوجهات التي يتم تقديم الخدمة لها فحسب، بل يقوم أيضًا بتحليل عدد الاتصالات المجدولة من وإلى الرحلات الدولية مع عدد الوجهات التي يتم تقديم الخدمة لها من المطار.

يظل مطار لندن هيثرو (LHR) المطار رقم 1 في العالم من حيث الاتصالات الدولية، بعد استعادة المركز الأول الذي كان يطمح إليه العام الماضي. يعكس التصنيف مجموعة واسعة من الوجهات التي يتمتع بها مطار هيثرو في لندن (LHR) وعدد فرص الربط المحتملة في أكثر أيام العام ازدحامًا بالنسبة للطيران العالمي. وكان الصعود قويًا أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تقدم مطاري كوالالمبور (KUL) وطوكيو هانيدا (HND) في التصنيف إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.

يحتل مطار شيفول في أمستردام (AMS) المرتبة الرابعة، ويحتل مطار شارل ديغول في باريس (CDG) المرتبة السابعة. وخارج أوروبا، جاء مطار جون إف كينيدي في نيويورك في المرتبة السادسة، ومطار إسطنبول (IST) في المرتبة الثامنة، ومطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة السادسة عشرة، ومطار إلدورادو الدولي (BOG) في المرتبة العشرين.

قال John Grant، كبير المحللين في OAG: "تستمر عملية إعادة بناء الاتصال مع استجابة شركات الطيران والمطارات في مختلف الأسواق للطلب المرتفع على السفر". "على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية، فإن كل مسار جديد يخلق فرص اتصال جديدة، مما يظهر أهمية الطيران للاقتصاد العالمي".

يعتمد موقع OAG Megahubs على بيانات رحلات OAG من أكبر 100 مطار وأكبر 100 مطار دولي في العالم، استنادًا إلى إجمالي المقاعد المجدولة لمدة عام كامل. يتم استخراج البيانات من اليوم الأكثر ازدحامًا للطيران العالمي في العام الماضي (سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024)، والذي كان يوم الجمعة 2 أغسطس 2024. لمزيد من الرؤى والمنهجية الكاملة، اطلع على التحليل هنا .

حول OAG

OAG هي منصة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، مما يعزز نمو وابتكار النظام البيئي للسفر الجوي منذ عام 1929. لديها أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران. في عام 2023، استحوذت OAG على Infare لتشكيل منصة البيانات الأكثر ثقة للطيران.

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