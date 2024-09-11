كشفت بيانات OAG أن مطار هيثرو في لندن لا يزال المطار رقم 1 والأكثر اتصالاً في العالم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت اليوم شركة OAG ، منصة البيانات الرائدة عالميًا في قطاع السفر العالمي، تصنيف Megahubs 2024 ، وهو التصنيف النهائي للسوق لأفضل 50 مطارًا متصلاً دوليًا في العالم. لا يقوم OAG Megahubs بتحليل العدد الإجمالي للوجهات التي يتم تقديم الخدمة لها فحسب، بل يقوم أيضًا بتحليل عدد الاتصالات المجدولة من وإلى الرحلات الدولية مع عدد الوجهات التي يتم تقديم الخدمة لها من المطار.
يظل مطار لندن هيثرو (LHR) المطار رقم 1 في العالم من حيث الاتصالات الدولية، بعد استعادة المركز الأول الذي كان يطمح إليه العام الماضي. يعكس التصنيف مجموعة واسعة من الوجهات التي يتمتع بها مطار هيثرو في لندن (LHR) وعدد فرص الربط المحتملة في أكثر أيام العام ازدحامًا بالنسبة للطيران العالمي. وكان الصعود قويًا أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تقدم مطاري كوالالمبور (KUL) وطوكيو هانيدا (HND) في التصنيف إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.
يحتل مطار شيفول في أمستردام (AMS) المرتبة الرابعة، ويحتل مطار شارل ديغول في باريس (CDG) المرتبة السابعة. وخارج أوروبا، جاء مطار جون إف كينيدي في نيويورك في المرتبة السادسة، ومطار إسطنبول (IST) في المرتبة الثامنة، ومطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة السادسة عشرة، ومطار إلدورادو الدولي (BOG) في المرتبة العشرين.
قال John Grant، كبير المحللين في OAG: "تستمر عملية إعادة بناء الاتصال مع استجابة شركات الطيران والمطارات في مختلف الأسواق للطلب المرتفع على السفر". "على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية، فإن كل مسار جديد يخلق فرص اتصال جديدة، مما يظهر أهمية الطيران للاقتصاد العالمي".
يعتمد موقع OAG Megahubs على بيانات رحلات OAG من أكبر 100 مطار وأكبر 100 مطار دولي في العالم، استنادًا إلى إجمالي المقاعد المجدولة لمدة عام كامل. يتم استخراج البيانات من اليوم الأكثر ازدحامًا للطيران العالمي في العام الماضي (سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024)، والذي كان يوم الجمعة 2 أغسطس 2024. لمزيد من الرؤى والمنهجية الكاملة، اطلع على التحليل هنا .
حول OAG
OAG هي منصة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، مما يعزز نمو وابتكار النظام البيئي للسفر الجوي منذ عام 1929. لديها أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران. في عام 2023، استحوذت OAG على Infare لتشكيل منصة البيانات الأكثر ثقة للطيران.
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