حصلت Boomi على لقب واحدة من أفضل 100 مكان عمل للمبتكرين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن ترشيحها ضمن قائمة Fast Company السنوية السادسة لأفضل أماكن العمل للمبتكرين. حصلت Boomi على تقدير لثقافتها في مكان العمل، والتي تعزز الابتكار وتعزز التبادل المفتوح للأفكار، وتشجع التعاون متعدد الوظائف والمساهمات من جميع المستويات لتقديم قيمة استثنائية للعملاء.

تكرم قائمة أفضل أماكن العمل للمبتكرين لعام 2024 المنظمات والشركات التي تظهر التزامًا ملهمًا بتشجيع الابتكار وتطويره على جميع المستويات. يغطي الفائزون المئة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الترفيه والتكنولوجيا الحيوية والسلع الاستهلاكية المعبأة والتسويق والتعليم والرعاية الصحية. طُلب من المرشحين إكمال طلب يتناول أسئلة حول المشاريع والاستثمار والبرامج على مستوى الشركة وثقافة مكان العمل. قام محررو Fast Company بتقييم كل طلب وأجروا بحثًا إضافيًا لتوليد درجة لكل شركة.

قالت Arlen Shenkman، رئيسة شركة Boomi: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا من قِبل شركة Fast Company كواحد من أفضل أماكن العمل للمبتكرين". "هذا الاعتراف هو شهادة على تاريخ Boomi الطويل في تعزيز ثقافة الابتكار، حيث تحتفل قيمنا الأساسية بالجرأة وتحمل المخاطر المحسوبة لتحقيق نتائج أفضل لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. نحن نفخر بتمكين أعضاء فريقنا من المساهمة بشكل إبداعي، والتعاون بشكل مفتوح، والسعي باستمرار للابتكار والتميز".

كشركة رائدة في منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، مع واحدة من أكبر قواعد العملاء العالمية بين بائعي منصة التكامل، لدى Boomi مجتمع مستخدم متزايد يضم أكثر من 250,000 عضو وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك . تم إدراج شركة Boomi في قائمة Inc. 5000 لعام 2024 لأسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا الشمالية، وتم الاعتراف بها من قِبل CRN كشركة Cloud 100 وفائزة ببرنامج الشركاء من فئة 5 نجوم .

على مدار العام الماضي، تولت شركة Boomi زمام المبادرة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم إطار عمل Boomi AI Agen وستة وكلاء Boomi A افتتاحيين يمكّنون العملاء من حل متطلبات التكامل والأتمتة الملحة من خلال الاستفادة من القدرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الشركة مؤخرًا Boomi API Control Plane ، وهي عبارة عن منصة مركزية لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وحكمها عبر المؤسسة. مع نمو الطلب من قبل المؤسسات على حلول الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والأتمتة الذكية، تواصل Boomi تقديم حلول التكنولوجيا الرائدة في السوق التي تعمل على حل التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء وتبسيط عملياتهم ودفع الابتكار عبر مؤسساتهم.

يقول Brendan Vaughan، رئيس تحرير مجلة Fast Company: "الابتكار هو أولوية عالمية تشمل جميع الصناعات، وتعكس قائمة هذا العام هذا التنوع". "تضم المراكز العشرة الأولى أربع شركات مقرها خارج الولايات المتحدة وتضم ممثلين عن التكنولوجيا والإعلان والتمويل والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والتجارة الإلكترونية والقطاعات غير الربحية".

للاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل 100 مكان عمل للمبتكرين، ترجى زيارة الموقع الإلكتروني: .

يتوفر الآن العدد الخاص بأفضل أماكن العمل للمبتكرين من مجلة Fast Company (خريف 2024) عبر الإنترنت، وسوف يتوفر العدد المطبوع في أكشاك بيع الصحف اعتبارًا من 17 سبتمبر 2024.انضم إلى أفضل أماكن العمل للمبتكرين باستخدام #FCBestWorkplaces.

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حول Fast Company

Fast Company هي العلامة التجارية الإعلامية الوحيدة المكرسة بالكامل للتقاطع الحيوي بين الأعمال والابتكار والتصميم، وإشراك القادة والشركات والمفكرين الأكثر نفوذًا في مستقبل الأعمال. يقع المقر الرئيسي لمجلة Fast Company في مدينة نيويورك، وهي منشورة بواسطة Mansueto Ventures LLC، إلى جانب شركة النشر الشقيقة .Inc، ويمكن العثور عليها عبر الإنترنت على .

حول شركة Boomi

تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .

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