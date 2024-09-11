حصلت Boomi على لقب واحدة من أفضل 100 مكان عمل للمبتكرين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن ترشيحها ضمن قائمة Fast Company السنوية السادسة لأفضل أماكن العمل للمبتكرين. حصلت Boomi على تقدير لثقافتها في مكان العمل، والتي تعزز الابتكار وتعزز التبادل المفتوح للأفكار، وتشجع التعاون متعدد الوظائف والمساهمات من جميع المستويات لتقديم قيمة استثنائية للعملاء.
تكرم قائمة أفضل أماكن العمل للمبتكرين لعام 2024 المنظمات والشركات التي تظهر التزامًا ملهمًا بتشجيع الابتكار وتطويره على جميع المستويات. يغطي الفائزون المئة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الترفيه والتكنولوجيا الحيوية والسلع الاستهلاكية المعبأة والتسويق والتعليم والرعاية الصحية. طُلب من المرشحين إكمال طلب يتناول أسئلة حول المشاريع والاستثمار والبرامج على مستوى الشركة وثقافة مكان العمل. قام محررو Fast Company بتقييم كل طلب وأجروا بحثًا إضافيًا لتوليد درجة لكل شركة.
قالت Arlen Shenkman، رئيسة شركة Boomi: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا من قِبل شركة Fast Company كواحد من أفضل أماكن العمل للمبتكرين". "هذا الاعتراف هو شهادة على تاريخ Boomi الطويل في تعزيز ثقافة الابتكار، حيث تحتفل قيمنا الأساسية بالجرأة وتحمل المخاطر المحسوبة لتحقيق نتائج أفضل لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. نحن نفخر بتمكين أعضاء فريقنا من المساهمة بشكل إبداعي، والتعاون بشكل مفتوح، والسعي باستمرار للابتكار والتميز".
كشركة رائدة في منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، مع واحدة من أكبر قواعد العملاء العالمية بين بائعي منصة التكامل، لدى Boomi مجتمع مستخدم متزايد يضم أكثر من 250,000 عضو وشبكة عالمية تضم حوالي 800 شريك . تم إدراج شركة Boomi في قائمة Inc. 5000 لعام 2024 لأسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا الشمالية، وتم الاعتراف بها من قِبل CRN كشركة Cloud 100 وفائزة ببرنامج الشركاء من فئة 5 نجوم .
على مدار العام الماضي، تولت شركة Boomi زمام المبادرة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم إطار عمل Boomi AI Agen وستة وكلاء Boomi A افتتاحيين يمكّنون العملاء من حل متطلبات التكامل والأتمتة الملحة من خلال الاستفادة من القدرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الشركة مؤخرًا Boomi API Control Plane ، وهي عبارة عن منصة مركزية لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وحكمها عبر المؤسسة. مع نمو الطلب من قبل المؤسسات على حلول الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والأتمتة الذكية، تواصل Boomi تقديم حلول التكنولوجيا الرائدة في السوق التي تعمل على حل التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء وتبسيط عملياتهم ودفع الابتكار عبر مؤسساتهم.
يقول Brendan Vaughan، رئيس تحرير مجلة Fast Company: "الابتكار هو أولوية عالمية تشمل جميع الصناعات، وتعكس قائمة هذا العام هذا التنوع". "تضم المراكز العشرة الأولى أربع شركات مقرها خارج الولايات المتحدة وتضم ممثلين عن التكنولوجيا والإعلان والتمويل والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والتجارة الإلكترونية والقطاعات غير الربحية".
للاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل 100 مكان عمل للمبتكرين، ترجى زيارة الموقع الإلكتروني: .
يتوفر الآن العدد الخاص بأفضل أماكن العمل للمبتكرين من مجلة Fast Company (خريف 2024) عبر الإنترنت، وسوف يتوفر العدد المطبوع في أكشاك بيع الصحف اعتبارًا من 17 سبتمبر 2024.انضم إلى أفضل أماكن العمل للمبتكرين باستخدام #FCBestWorkplaces.
الموارد الإضافية
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حول Fast Company
Fast Company هي العلامة التجارية الإعلامية الوحيدة المكرسة بالكامل للتقاطع الحيوي بين الأعمال والابتكار والتصميم، وإشراك القادة والشركات والمفكرين الأكثر نفوذًا في مستقبل الأعمال. يقع المقر الرئيسي لمجلة Fast Company في مدينة نيويورك، وهي منشورة بواسطة Mansueto Ventures LLC، إلى جانب شركة النشر الشقيقة .Inc، ويمكن العثور عليها عبر الإنترنت على .
حول شركة Boomi
تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .
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