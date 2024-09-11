SLBتحقق نتائج مذهلة في إنتاج الليثيوم المستدام

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB اليوم أنها أثبتت فعالية حلها لإنتاج الليثيوم المستدام على نطاق واسع في مصنعها التجريبي في كلايتون فالي، نيفادا، لتسريع طرح منتجات الليثيوم من مصادر مسؤولة في السوق. يجمع الحل المتكامل الخاص بين خبرة SLB في مجال الأعمال تحت سطح الأرض والهندسة السطحية للتكنولوجيات المتقدمة التي تشمل استخراج الليثيوم المباشر (DLE). ينتج الليثيوم بشكلٍ أسرع يصل إلى 500 مرة من الطرق التقليدية مع استخدام 10 بالمائة فقط من مساحة الأراضي. ويعمل المصنع على مساحة تبلغ حوالي عُشر مساحة المنشأة التجارية، وقد بلغ معدل الاستخراج المؤكد1 96% من الليثيوم من المحلول الملحي. يُعدَّ الحل المتكامل الذي تقدمه شركة SLB عملية كاملة وشاملة تتضمَّن تقنيات معالجة الشوائب والتركيز المتقدمة لإنتاج كربونات أو هيدروكسيد الليثيوم ذات نسب النقاء العالية. ويستعين الحل أيضًا بكمية أقل بكثير من المياه والطاقة والكواشف الكيميائية مقارنةً بالعروض الأخرى المعتمدة على تقنية استخراج الليثيوم المباشر (DLE). صرَّح Gavin Rennick، رئيس قطاع أعمال الطاقة الجديدة في SLB قائلاً: "يُعدَّ الليثيوم أحد العناصر الفعَّالة الرئيسية في عملية الكهربة، ومن ثمَّ، يتوجب علينا إيجاد طرق لتسريع عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة". "يثبت المصنع التجريبي التابع لشركة SLB في كلايتون فالي نهجنا المتكامل الفريد لإنتاج كميات قابلة للتطوير من الليثيوم بأسرع طريقة وأكثرها توفيرًا واستدامةً لطرحها في الأسواق اليوم. "يُسهِّم هذا الأمر في تسريع نشر المرافق التجارية القابلة للتطبيق لإنتاج منتجات الليثيوم عالية الجودة التي تُشكِّل العمود الفقري لاقتصادنا القائم على الكهربة". ويُشكِّل التبخر البديل التقليدي لإنتاج الليثيوم من المحلول الملحي على نطاق واسع. لا تحتاج هذه العملية إلى مساحة كبيرة من الأراضي فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان كميات هائلة من المياه. وبعد ذلك، يُترك الملح والمعادن الموجودة تحت الأرض والمواد الكيميائية الُمستخدمة على السطح، مما يُحدِّث تأثيرًا على التنوُّع البيولوجي والبيئة. يُسهِّم حل إنتاج الليثيوم المستدام من شركة SLB على تعزيز الاستدامة من خلال تقليل استخدام المياه. تقوم العملية الخاصة أيضًا بإرجاع المحلول الملحي الذي تم استنفاده، أو المحلول الملحي الذي يحتوي على تركيز منخفض من الليثيوم، إلى مصدره بعد معالجة الليثيوم وفصله. يستغرق الحل المُقدِّم من شركة SLB بأكمله، من استخراج الليثيوم من المحلول الملحي إلى تحويله إلى كربونات الليثيوم ذات الجودة التقنية، إلى ساعات قليلة فقط. وبعقد مقارنة، يتضح أمن طرق التبخر يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا وتكون معدلات الاستخراج فيها أقل بكثير، إذ تصل إلى 50 بالمائة أو أقل. يُباع الليثيوم تجاريًا على شكل كلوريد الليثيوم، والذي يستخدم كمادة خام لإنتاج معدن الليثيوم؛ وكربونات الليثيوم، المُستخدمة في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية ذات المدى القصير؛ وهيدروكسيد الليثيوم، المُستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل. ويتمتع حل SLB بمرونة عالية ويمكن تعديله لإنتاج أي من هذه المنتجات. ومن خلال اعتماد هذا الحل في المصنع التجريبي، أكملت شركة SLB مراحل تقنية محددة تسمح لها بالتأهُّل الكامل بموجب اتفاقية تحقيق الإيرادات مع شركة Pure Energy Minerals Ltd. وحسب الخيار المتفق عليه، قد تستحوذ على حصة ملكية بنسبة 100% في مشروع كلايتون فالي.

1. تم التحقُّق من معدل الاستخراج بشكل مستقل من قِبل WETLAB-مختبر الاختبار البيئي الغربي في نيفادا.

نبذة عن SLB

شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على موقع slb .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية:

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. تحتوي تلك البيانات على ألفاظ مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع" وغيرها من الألفاظ المشابهة. تتناول البيانات التطلعية الموضوعات غير المؤكدة بدرجاتٍ متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغيُّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرُّف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيُّر المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. في تحقق واحد أو أكثر من تلك المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب أي تغييرات تطويرية من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تتباين التوقعات الفعلية ماديًا عن تلك التي تظهر في قوائمنا التطلعية. تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بدايةً من تاريخه، وتنفي SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة تلك البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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