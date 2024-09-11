SLBتحقق نتائج مذهلة في إنتاج الليثيوم المستدام

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB اليوم أنها أثبتت فعالية حلها لإنتاج الليثيوم المستدام على نطاق واسع في مصنعها التجريبي في كلايتون فالي، نيفادا، لتسريع طرح منتجات الليثيوم من مصادر مسؤولة في السوق.
يجمع الحل المتكامل الخاص بين خبرة SLB في مجال الأعمال تحت سطح الأرض والهندسة السطحية للتكنولوجيات المتقدمة التي تشمل استخراج الليثيوم المباشر (DLE). ينتج الليثيوم بشكلٍ أسرع يصل إلى 500 مرة من الطرق التقليدية مع استخدام 10 بالمائة فقط من مساحة الأراضي. ويعمل المصنع على مساحة تبلغ حوالي عُشر مساحة المنشأة التجارية، وقد بلغ معدل الاستخراج المؤكد1 96% من الليثيوم من المحلول الملحي.
يُعدَّ الحل المتكامل الذي تقدمه شركة SLB عملية كاملة وشاملة تتضمَّن تقنيات معالجة الشوائب والتركيز المتقدمة لإنتاج كربونات أو هيدروكسيد الليثيوم ذات نسب النقاء العالية. ويستعين الحل أيضًا بكمية أقل بكثير من المياه والطاقة والكواشف الكيميائية مقارنةً بالعروض الأخرى المعتمدة على تقنية استخراج الليثيوم المباشر (DLE).
صرَّح Gavin Rennick، رئيس قطاع أعمال الطاقة الجديدة في SLB قائلاً: "يُعدَّ الليثيوم أحد العناصر الفعَّالة الرئيسية في عملية الكهربة، ومن ثمَّ، يتوجب علينا إيجاد طرق لتسريع عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة". "يثبت المصنع التجريبي التابع لشركة SLB في كلايتون فالي نهجنا المتكامل الفريد لإنتاج كميات قابلة للتطوير من الليثيوم بأسرع طريقة وأكثرها توفيرًا واستدامةً لطرحها في الأسواق اليوم. "يُسهِّم هذا الأمر في تسريع نشر المرافق التجارية القابلة للتطبيق لإنتاج منتجات الليثيوم عالية الجودة التي تُشكِّل العمود الفقري لاقتصادنا القائم على الكهربة".
ويُشكِّل التبخر البديل التقليدي لإنتاج الليثيوم من المحلول الملحي على نطاق واسع. لا تحتاج هذه العملية إلى مساحة كبيرة من الأراضي فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى فقدان كميات هائلة من المياه. وبعد ذلك، يُترك الملح والمعادن الموجودة تحت الأرض والمواد الكيميائية الُمستخدمة على السطح، مما يُحدِّث تأثيرًا على التنوُّع البيولوجي والبيئة. يُسهِّم حل إنتاج الليثيوم المستدام من شركة SLB على تعزيز الاستدامة من خلال تقليل استخدام المياه. تقوم العملية الخاصة أيضًا بإرجاع المحلول الملحي الذي تم استنفاده، أو المحلول الملحي الذي يحتوي على تركيز منخفض من الليثيوم، إلى مصدره بعد معالجة الليثيوم وفصله.
يستغرق الحل المُقدِّم من شركة SLB بأكمله، من استخراج الليثيوم من المحلول الملحي إلى تحويله إلى كربونات الليثيوم ذات الجودة التقنية، إلى ساعات قليلة فقط. وبعقد مقارنة، يتضح أمن طرق التبخر يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا وتكون معدلات الاستخراج فيها أقل بكثير، إذ تصل إلى 50 بالمائة أو أقل.
يُباع الليثيوم تجاريًا على شكل كلوريد الليثيوم، والذي يستخدم كمادة خام لإنتاج معدن الليثيوم؛ وكربونات الليثيوم، المُستخدمة في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية ذات المدى القصير؛ وهيدروكسيد الليثيوم، المُستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية ذات المدى الطويل. ويتمتع حل SLB بمرونة عالية ويمكن تعديله لإنتاج أي من هذه المنتجات.
ومن خلال اعتماد هذا الحل في المصنع التجريبي، أكملت شركة SLB مراحل تقنية محددة تسمح لها بالتأهُّل الكامل بموجب اتفاقية تحقيق الإيرادات مع شركة Pure Energy Minerals Ltd. وحسب الخيار المتفق عليه، قد تستحوذ على حصة ملكية بنسبة 100% في مشروع كلايتون فالي.
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1. تم التحقُّق من معدل الاستخراج بشكل مستقل من قِبل WETLAB-مختبر الاختبار البيئي الغربي في نيفادا.
نبذة عن SLB
شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على موقع slb .
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