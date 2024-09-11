Eaton تعرض تقنياتها الخاصة بالمركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في معرض IAA Transportation لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Eaton، شركة إدارة الطاقة الذكية، أنها ستعرض مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للمركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر في IAA لعام 2024 في هانوفر بألمانيا.

صرَّح Scott Adams، نائب الرئيس الأول للمنتجات العالمية في مجموعة التنقل بشركة Eaton قائلاً: "يتراءى لشركة Eaton أن الهيدروجين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إزالة الكربون من المركبات التجارية". "وسواء كانت المركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين أو محرك الاحتراق الداخلي للهيدروجين، فإن مجموعة الحلول المبتكرة الواسعة التي تقدمها شركة Eaton تجعلنا شريكًا يتمتع بقيمة لا مثيل لها من قِبل المورِّدين."

تقنية TVS من Eaton تعمل على تحسين أداء خلايا الوقود

يُعدُّ إعادة تدوير الهيدروجين الزائد عبر مجموعة تغذية خلايا الوقود أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة العالية في خلايا الوقود. واستنادًا إلى تقنية TVS من Eaton، تقوم نافخة إعادة تدوير الهيدروجين بتدوير الهيدروجين الزائد إلى مدخل مجموعة التغذية، مما يطيل عمر النظام من خلال تنقية الأنود وإدارة المياه وتقليل مشكلات التشغيل على البارد مع تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الهيدروجين من خلال تحسين الكفاءة واستجابة مجموعة التغذية.

تحتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) إلى كمية أكبر بكثير من الهواء لعملية الاحتراق. يوفر الشاحن الفائق TVS من Eaton القدرة على إنتاج تدفق فوري للهواء عند سرعات المحرك المنخفضة، ويمكن فصله لتقليل الخسائر العرضية عندما لا يكون حاجة إليه، ويمكن تحسين أدائه ليعمل الشاحن التوربيني بشكلٍ لا مثيل له في تطبيقات الشحن التوربيني الفائق.

تُشكِّل حلول محركات ICE التي تعمل بالهيدروجين تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة

تُشكِّل محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين تحديات فريدة تندرج ضمن مجال خبرة شركة Eaton - إدارة هواء المحرك.

تولد محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) درجات حرارة أعلى لغرفة الاحتراق مقارنةً بمحركات الديزل، مما يجعلها عرضة للاشتعال التلقائي على السطح أو الطقطقة. حققت شركة Eaton، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة لصمامات المحركات، استفادة قصوى من خبرتها الواسعة لتطوير الجيل التالي من الصمامات المجوفة المصمَّمة خصيصًا للمركبات التجارية والتطبيقات التي تعمل بالهيدروجين. يُسهِّم التصميم المبتكر للصمامات المجوفة الجديدة إلى خفض درجات الحرارة، مما يقلل من خطر طقطقة المحرك ويتيح إنتاج الصمام بمواد أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تتطلب مركبات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين مكابح محرك قوية

تحتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) إلى قدرة كبح إضافية للمحرك بسبب نسبة الضغط المنخفضة الواقعة عليها. يوفر نظام مكابح محرك بمقدار 1.5 شوط من Eaton قوة كبح أكبر بنسبة 40% عند السرعات المنخفضة مقارنةً بمكابح المحرك التقليدية. أوضحت الاختبارات أن الجمع بين شاحن فائق من شركة Eaton ومكابح محرك بمقدار 1.5 شوط يوفر قوة كبح إضافية تصل إلى 20%.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول حلول سوق المركبات التجارية من شركة Eaton، تفضَّل بزيارة القاعة 21، الجناح B22 في معرض IAA Transportation لعام 2024.

Eaton، هي شركة متخصِّصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأشخاص في كل مكان. نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وتصنيع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والتنقُّل. يحدونا التزامنا بإجراء بالأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للتحول إلى الكهرباء والرقمنة، فإننا نسرع وتيرة تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، كما نبني مجتمعًا أكثر استدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.

تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. لقد حققنا إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم عملاء في أكثر من 160 دولة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .

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