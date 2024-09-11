Eaton تعرض تقنياتها الخاصة بالمركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في معرض IAA Transportation لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Eaton، شركة إدارة الطاقة الذكية، أنها ستعرض مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة للمركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر في معرض
IAA transportation
لعام 2024 في هانوفر بألمانيا.
صرَّح Scott Adams، نائب الرئيس الأول للمنتجات العالمية في مجموعة التنقل بشركة Eaton قائلاً: "يتراءى لشركة Eaton أن الهيدروجين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إزالة الكربون من المركبات التجارية". "وسواء كانت المركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين أو محرك الاحتراق الداخلي للهيدروجين، فإن مجموعة الحلول المبتكرة الواسعة التي تقدمها شركة Eaton تجعلنا شريكًا يتمتع بقيمة لا مثيل لها من قِبل المورِّدين."
تقنية TVS من Eaton تعمل على تحسين أداء خلايا الوقود
يُعدُّ إعادة تدوير الهيدروجين الزائد عبر مجموعة تغذية خلايا الوقود أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة العالية في خلايا الوقود. واستنادًا إلى تقنية TVS من Eaton، تقوم نافخة إعادة تدوير الهيدروجين بتدوير الهيدروجين الزائد إلى مدخل مجموعة التغذية، مما يطيل عمر النظام من خلال تنقية الأنود وإدارة المياه وتقليل مشكلات التشغيل على البارد مع تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الهيدروجين من خلال تحسين الكفاءة واستجابة مجموعة التغذية.
تحتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) إلى كمية أكبر بكثير من الهواء لعملية الاحتراق. يوفر الشاحن الفائق TVS من Eaton القدرة على إنتاج تدفق فوري للهواء عند سرعات المحرك المنخفضة، ويمكن فصله لتقليل الخسائر العرضية عندما لا يكون حاجة إليه، ويمكن تحسين أدائه ليعمل الشاحن التوربيني بشكلٍ لا مثيل له في تطبيقات الشحن التوربيني الفائق.
تُشكِّل حلول محركات ICE التي تعمل بالهيدروجين تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة
تُشكِّل محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين تحديات فريدة تندرج ضمن مجال خبرة شركة Eaton - إدارة هواء المحرك.
تولد محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) درجات حرارة أعلى لغرفة الاحتراق مقارنةً بمحركات الديزل، مما يجعلها عرضة للاشتعال التلقائي على السطح أو الطقطقة. حققت شركة Eaton، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة لصمامات المحركات، استفادة قصوى من خبرتها الواسعة لتطوير الجيل التالي من الصمامات المجوفة المصمَّمة خصيصًا للمركبات التجارية والتطبيقات التي تعمل بالهيدروجين. يُسهِّم التصميم المبتكر للصمامات المجوفة الجديدة إلى خفض درجات الحرارة، مما يقلل من خطر طقطقة المحرك ويتيح إنتاج الصمام بمواد أكثر فعالية من حيث التكلفة.
تتطلب مركبات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين مكابح محرك قوية
تحتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالهيدروجين (H2 ICE) إلى قدرة كبح إضافية للمحرك بسبب نسبة الضغط المنخفضة الواقعة عليها. يوفر نظام مكابح محرك بمقدار 1.5 شوط من Eaton قوة كبح أكبر بنسبة 40% عند السرعات المنخفضة مقارنةً بمكابح المحرك التقليدية. أوضحت الاختبارات أن الجمع بين شاحن فائق من شركة Eaton ومكابح محرك بمقدار 1.5 شوط يوفر قوة كبح إضافية تصل إلى 20%.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول حلول سوق المركبات التجارية من شركة Eaton، تفضَّل بزيارة القاعة 21، الجناح B22 في معرض IAA Transportation لعام 2024.
Eaton، هي شركة متخصِّصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للأشخاص في كل مكان. نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وتصنيع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والتنقُّل. يحدونا التزامنا بإجراء بالأعمال بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة - اليوم وفي المستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للتحول إلى الكهرباء والرقمنة، فإننا نسرع وتيرة تحول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، كما نبني مجتمعًا أكثر استدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.
تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. لقد حققنا إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم عملاء في أكثر من 160 دولة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على LinkedIn .
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