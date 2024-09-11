الماوس اللاسلكي الذي يغير قواعد اللعبة: تم تصميم YUMA من Higround من أجل ضمان الأناقة مع الأداء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Higround، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة الطرفية المخصصة لأسلوب الحياة والألعاب الرسومية، عن إطلاق أول ماوس ألعاب لاسلكي على الإطلاق: YUMA. يتميز YUMA بأنه خفيف الوزن ومصمم بعناية لضمان الأداء الجيد، وهو يمثل فصلاً جديدًا في مهمة Higround لتعزيز كل جانب من جوانب مكان الألعاب الخاص بك ليعكس التعبير الحقيقي عن الفن الفردي.

تعرّف على YUMA: حيث يلتقي الفن بالأداء

يتميز كل ماوس لاسلكي بعمل فني رسومي يتم تطبيقه يدويًا، مما يضمن ضبط كل ماوس بدقة على أدق التفاصيل. إنه عنصر جامع حقيقي يعكس التزام Higround بالفردية والتعبير الإبداعي. بوزن يبلغ 49 جرامًا فقط، يعد YUMA بمثابة تغيير كبير في عالم ماوس الألعاب، حيث يجمع بين الأداء من الدرجة الأولى وجماليات التصميم التي لا مثيل لها. مع تصميمين مميزين -RADAR وCELSHADE- تقدم مجموعة YUMA صورًا جريئة وفريدة من نوعها في متناول يديك.

YUMA هو أكثر من مجرد ماوس جميل من الناحية الجمالية؛ فهو يوفر أداءً قويًا للألعاب، ويتميز بمعدل استطلاع لاسلكي يبلغ 4 كيلوهرتز للعب سريع الاستجابة والخالي من التأخير. يتم تسجيل كل نقرة وحركة بدقة متناهية، مما يمنح المستخدمين الميزة التنافسية التي يحتاجون إليها للارتقاء إلى القمة.

يضمن لك YUMA، المزود بعمر بطارية يصل إلى 70 ساعة، البقاء في اللعبة لفترة أطول دون القلق من عمليات إعادة الشحن المتكررة. سواء أكنت لاعبًا عاديًا أو لاعبًا رياضيًا تنافسيًا، يقدم YUMA الموثوقية والأداء الذي تحتاجه بينما تبدو رائعًا على مكتبك.

توسعة Higround عبر إعداد المكتب

مع تقديم YUMA، تواصل Higround مهمتها لتحويل كل جزء من موقع الألعاب إلى لوحة للتعبير الشخصي. يقول Rustin Sotoodeh، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Higround: "لقد بدأنا Higround بالاعتقاد بأن موقع الألعاب هو امتداد لطبيعة شخصيتك". "مع YUMA، نقوم بتوسيع نطاق وصول Higround إلى قطعة أكثر تقنية من الأجهزة، مما يمنح اللاعبين ماوس لا يؤدي على أعلى مستوى فحسب، بل يبرز أيضًا كعمل فني فريد من نوعه".

يقول Jeff Chang، مدير المنتجات الرئيسي في شركة Higorund: "نحن متحمسون لتقديم ماوس YUMA الجديد الخاص بنا، والذي تم تصميمه مع وضع الأداء في الاعتبار والمزود بأسلوبنا البصري المميز". "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لشركة Higround ونحن لا نستطيع الانتظار لإظهار رؤيتنا الفريدة للعالم."

سيتم إطلاق YUMA بتصميماته الأولى - RADAR وCELSHADE- في 13 سبتمبر في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ حصريًا على Higround .

حول HIGROUND

Higround هي علامة تجارية لأسلوب حياة وأجهزة كمبيوتر تمثل تعبيرًا عن ثقافة الألعاب الراقية. تأسست شركة Higround على يد Rustin Sotoodeh وKha Lu، وهي شركة متخصصة في إنشاء أجهزة طرفية عالية الجودة بتصميمات فريدة من نوعها تذكرنا بثقافات الموضة والألعاب والتكنولوجيا الشاملة. تتميز كل مجموعة بمجموعة فريدة من العناصر التي تضيف شخصية إلى أجهزة الكمبيوتر المعروفة ببيعها في لحظة. تشتهر العلامة التجارية على نطاق واسع بالتعاون مع علامات تجارية شهيرة مثل Pokemon وBeats by Dre وOne Piece. مع توسعها في مجال ماوس الكمبيوتر، تواصل Higround رحلتها للسيطرة على موقع الألعاب الخاص بك - وحدة طرفية واحدة في كل مرة. في عام 2021، استحوذت شركة الرياضات الإلكترونية العملاقة، 100 Thieves، على العلامة التجارية.

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