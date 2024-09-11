الماوس اللاسلكي الذي يغير قواعد اللعبة: تم تصميم YUMA من Higround من أجل ضمان الأناقة مع الأداء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Higround، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة الطرفية المخصصة لأسلوب الحياة والألعاب الرسومية، عن إطلاق أول ماوس ألعاب لاسلكي على الإطلاق: YUMA. يتميز YUMA بأنه خفيف الوزن ومصمم بعناية لضمان الأداء الجيد، وهو يمثل فصلاً جديدًا في مهمة Higround لتعزيز كل جانب من جوانب مكان الألعاب الخاص بك ليعكس التعبير الحقيقي عن الفن الفردي.
تعرّف على YUMA: حيث يلتقي الفن بالأداء
يتميز كل ماوس لاسلكي بعمل فني رسومي يتم تطبيقه يدويًا، مما يضمن ضبط كل ماوس بدقة على أدق التفاصيل. إنه عنصر جامع حقيقي يعكس التزام Higround بالفردية والتعبير الإبداعي. بوزن يبلغ 49 جرامًا فقط، يعد YUMA بمثابة تغيير كبير في عالم ماوس الألعاب، حيث يجمع بين الأداء من الدرجة الأولى وجماليات التصميم التي لا مثيل لها. مع تصميمين مميزين -RADAR وCELSHADE- تقدم مجموعة YUMA صورًا جريئة وفريدة من نوعها في متناول يديك.
YUMA هو أكثر من مجرد ماوس جميل من الناحية الجمالية؛ فهو يوفر أداءً قويًا للألعاب، ويتميز بمعدل استطلاع لاسلكي يبلغ 4 كيلوهرتز للعب سريع الاستجابة والخالي من التأخير. يتم تسجيل كل نقرة وحركة بدقة متناهية، مما يمنح المستخدمين الميزة التنافسية التي يحتاجون إليها للارتقاء إلى القمة.
يضمن لك YUMA، المزود بعمر بطارية يصل إلى 70 ساعة، البقاء في اللعبة لفترة أطول دون القلق من عمليات إعادة الشحن المتكررة. سواء أكنت لاعبًا عاديًا أو لاعبًا رياضيًا تنافسيًا، يقدم YUMA الموثوقية والأداء الذي تحتاجه بينما تبدو رائعًا على مكتبك.
توسعة Higround عبر إعداد المكتب
مع تقديم YUMA، تواصل Higround مهمتها لتحويل كل جزء من موقع الألعاب إلى لوحة للتعبير الشخصي. يقول Rustin Sotoodeh، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Higround: "لقد بدأنا Higround بالاعتقاد بأن موقع الألعاب هو امتداد لطبيعة شخصيتك". "مع YUMA، نقوم بتوسيع نطاق وصول Higround إلى قطعة أكثر تقنية من الأجهزة، مما يمنح اللاعبين ماوس لا يؤدي على أعلى مستوى فحسب، بل يبرز أيضًا كعمل فني فريد من نوعه".
يقول Jeff Chang، مدير المنتجات الرئيسي في شركة Higorund: "نحن متحمسون لتقديم ماوس YUMA الجديد الخاص بنا، والذي تم تصميمه مع وضع الأداء في الاعتبار والمزود بأسلوبنا البصري المميز". "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لشركة Higround ونحن لا نستطيع الانتظار لإظهار رؤيتنا الفريدة للعالم."
سيتم إطلاق YUMA بتصميماته الأولى - RADAR وCELSHADE- في 13 سبتمبر في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ حصريًا على Higround .
حول HIGROUND
Higround هي علامة تجارية لأسلوب حياة وأجهزة كمبيوتر تمثل تعبيرًا عن ثقافة الألعاب الراقية. تأسست شركة Higround على يد Rustin Sotoodeh وKha Lu، وهي شركة متخصصة في إنشاء أجهزة طرفية عالية الجودة بتصميمات فريدة من نوعها تذكرنا بثقافات الموضة والألعاب والتكنولوجيا الشاملة. تتميز كل مجموعة بمجموعة فريدة من العناصر التي تضيف شخصية إلى أجهزة الكمبيوتر المعروفة ببيعها في لحظة. تشتهر العلامة التجارية على نطاق واسع بالتعاون مع علامات تجارية شهيرة مثل Pokemon وBeats by Dre وOne Piece. مع توسعها في مجال ماوس الكمبيوتر، تواصل Higround رحلتها للسيطرة على موقع الألعاب الخاص بك - وحدة طرفية واحدة في كل مرة. في عام 2021، استحوذت شركة الرياضات الإلكترونية العملاقة، 100 Thieves، على العلامة التجارية.
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