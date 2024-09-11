اختارت Cyta شركة Netcracker لنشر نظام BSS ونظام OSS كاملًا في برنامج تحول رقمي واسع النطاق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker Technolog أن Cyta، مزود الاتصالات الرائد في قبرص، قد اختارت Netcracker لتقديم نشر المعلومات الكامل كجزء من التحول الرقمي واسع النطاق. قامت شركة Cyta، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء الأفراد والشركات ، ببناء شبكة 5G على مستوى الجزيرة وقامت باستثمار كبير في الألياف، مما استلزم الترقية من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة إلى منصة BSS/OSS حديثة من أجل تحقيق من شبكتها وتقديم تجارب استثنائية.

تشكل أنظمة Netcracker Digital BSS وDigital OSS ، التي تعد جزءًا من منصة Netcracker Digital الرائدة، الأساس للتحول الشامل الذي سيساعد Cyta على التحول بعيدًا عن النظام غير الفعال الذي لم يكن مناسبًا لشبكة الجيل التالي.سيحقق البرنامج نتائج مهمة لقطاعي المستهلك والأعمال، بما في ذلك تحسين الكفاءات الداخلية، ووقت أسرع للتسويق، وتجربة محسنة للعملاء.

قال Andreas Neocleous، الرئيس التنفيذي لشركة Cyta: "يسعدنا الدخول في هذه الاتفاقية المهمة مع Netcracker لتطوير عمليات BSS وOSS الهامة لدينا ومنحنا القدرة على تعظيم استثماراتنا في الألياف و5G مع تقديم الخدمات والدعم الذي يتوقعه عملاؤنا ويستحقونه". "لقد أعجبنا بحلول Netcracker وسجل التسليم ونتطلع إلى شراكة هادفة وناجحة".

قال Benedetto Spaziani، المدير العام في Netcracker: "تفخر Netcracker للغاية بالعمل مع Cyta في برنامج التحول الرقمي المهم هذا". "بينما تقوم Cyta بتحديث بنيتها التحتية لتطوير عروض منتجاتها وخدماتها، وتحسين تجربة العملاء وتوسيع تغطيتها، نحن متحمسون لتمكين هذا البرنامج المهم كشريك موثوق به".

حول Netcracker Technology

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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