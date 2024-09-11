اختارت Cyta شركة Netcracker لنشر نظام BSS ونظام OSS كاملًا في برنامج تحول رقمي واسع النطاق

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker Technolog أن Cyta، مزود الاتصالات الرائد في قبرص، قد اختارت Netcracker لتقديم نشر تكنولوجيا
المعلومات الكامل كجزء من التحول الرقمي واسع النطاق. قامت شركة Cyta، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء الأفراد والشركات ، ببناء شبكة 5G على مستوى الجزيرة وقامت باستثمار كبير في الألياف، مما استلزم الترقية من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات القديمة إلى منصة BSS/OSS حديثة من أجل تحقيق الدخل
من شبكتها وتقديم تجارب استثنائية.
تشكل أنظمة Netcracker Digital BSS وDigital OSS ، التي تعد جزءًا من منصة Netcracker Digital الرائدة، الأساس للتحول الشامل الذي سيساعد Cyta على التحول بعيدًا عن النظام غير الفعال الذي لم يكن مناسبًا لشبكة الجيل التالي.سيحقق البرنامج نتائج مهمة لقطاعي المستهلك والأعمال، بما في ذلك تحسين الكفاءات الداخلية، ووقت أسرع للتسويق، وتجربة محسنة للعملاء.
قال Andreas Neocleous، الرئيس التنفيذي لشركة Cyta: "يسعدنا الدخول في هذه الاتفاقية المهمة مع Netcracker لتطوير عمليات BSS وOSS الهامة لدينا ومنحنا القدرة على تعظيم استثماراتنا في الألياف و5G مع تقديم الخدمات والدعم الذي يتوقعه عملاؤنا ويستحقونه". "لقد أعجبنا بحلول Netcracker وسجل التسليم ونتطلع إلى شراكة هادفة وناجحة".
قال Benedetto Spaziani، المدير العام في Netcracker: "تفخر Netcracker للغاية بالعمل مع Cyta في برنامج التحول الرقمي المهم هذا". "بينما تقوم Cyta بتحديث بنيتها التحتية لتطوير عروض منتجاتها وخدماتها، وتحسين تجربة العملاء وتوسيع تغطيتها، نحن متحمسون لتمكين هذا البرنامج المهم كشريك موثوق به".
حول Netcracker Technology
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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