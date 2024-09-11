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الإسكندرية للأدوية تربح 216.7 مليون جنيه خلال العام الماضي - جريدة البورصة

9/11/2024 4:54:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 71.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 216.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.78 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.48 مليار جنيه في العام المالي الأسبق.

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واعتمدت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024- 2025، بمستهدف ربح 377 مليون جنيه، مقارنة بربح متوقع 225 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وتسعى الشركة لتحقيق إيرادات نشاط 2.73 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 2.1 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي المقبل استثمار نحو 79 مليون جنيه تمول ذاتياً، لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك لإحلال وتجديد للألات للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة، وتطوير مخازن الكيماويات والتعبئة والتغليف.

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