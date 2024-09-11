عطلة رسمية فى البنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي
المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وذكر البنك المركزي المصري – في بيان اليوم الأربعاء- أن العمل سيُستأنف بالبنوك صباح اليوم التالي للعطلة، الإثنين 16 سبتمبر 2024.
موضوعات متعلقة
“المركزى” يسحب 795.3 مليار جنيه بعطاءات السوق المفتوح اليوم “المركزى” يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو موجة جديدة من رفع حدود المشتريات بالبطاقات الائتمانية بالخارج
MENAFN11092024000202011048ID1108660856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.