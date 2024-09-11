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عطلة رسمية فى البنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

9/11/2024 4:54:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وذكر البنك المركزي المصري – في بيان اليوم الأربعاء- أن العمل سيُستأنف بالبنوك صباح اليوم التالي للعطلة، الإثنين 16 سبتمبر 2024.

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