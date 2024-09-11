ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع توجه أنظار المستثمرين نحو تطورات السياسات النقدية العالمية قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا اليوم، واجتماع المركزي الأوروبي غداً لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.28% إلى 509 نقاط .

موضوعاتكومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات ارتفاع أسعار خام الحديد 2.5% في ظل توقعات انتهاء موجة الهبوط

وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 8217 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.42% إلى 18342 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.29% إلى 7429 نقطة.

ويتوقع المستثمرون خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.5% من 3.75% في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس، وذلك بعد تثبيتها في اجتماع يوليو، وخفضها في يونيو للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد النقدي الأخيرة.

ومن شأن مواصلة المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية أن تساعد على انتعاش أداء الأسواق المالية في القارة العجوز، خاصة في ظل توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة هو الآخر في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم.

إذ تشير تقديرات المحللين إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في أكبر اقتصادات العالم إلى 2.6% على أساس سنوي في قراءة أغسطس المرتقب صدورها في وقت لاحق اليوم، من 2.9% في يوليو، ليقترب أكثر من المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2%.





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