ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع توجه أنظار المستثمرين نحو تطورات السياسات النقدية العالمية قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا اليوم، واجتماع المركزي الأوروبي غداً لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.28% إلى 509 نقاط .
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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.14% إلى 8217 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.42% إلى 18342 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.29% إلى 7429 نقطة.
ويتوقع المستثمرون خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.5% من 3.75% في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس، وذلك بعد تثبيتها في اجتماع يوليو، وخفضها في يونيو للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد النقدي الأخيرة.
ومن شأن مواصلة المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية أن تساعد على انتعاش أداء الأسواق المالية في القارة العجوز، خاصة في ظل توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة هو الآخر في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم.
إذ تشير تقديرات المحللين إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في أكبر اقتصادات العالم إلى 2.6% على أساس سنوي في قراءة أغسطس المرتقب صدورها في وقت لاحق اليوم، من 2.9% في يوليو، ليقترب أكثر من المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2%.
المصدر:
MENAFN11092024000202011048ID1108660855
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