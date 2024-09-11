وزير الكهرباء يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بـالوادي الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة، وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
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وناقش الاجتماع أيضا خطة التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس في جنوب البلاد لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية في أبو طرطور.
وتم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات محولات الكهرباء الجديدة في الوادي الجديد، ونفّذت المحافظة عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية 290 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء، حرص الوزارة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية.
وأشار إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في إطار الرؤية العامة؛ لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية في الوادي الجديد.
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