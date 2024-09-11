وزير الكهرباء يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بـالوادي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة، وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

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وناقش الاجتماع أيضا خطة التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس في جنوب البلاد لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية في أبو طرطور.

وتم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات محولات الكهرباء الجديدة في الوادي الجديد، ونفّذت المحافظة عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية 290 ميجاوات.

وأكد وزير الكهرباء، حرص الوزارة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية.

وأشار إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في إطار الرؤية العامة؛ لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية في الوادي الجديد.