المطورون العرب تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لتراجع السهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة“المطورون العرب القابضة” وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لتراجع السهم مؤخرًا.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المصرية حول انخفاض سعر السهم منذ جلسة الاثنين.

موضوعات“الإسكندرية للأدوية” تربح 216.7 مليون جنيه خلال العام الماضي “الفنار للمقاولات” تتعاقد على تنفيذ أعمال في الساحل الشمالي بـ13.5 مليون جنيه أرباح“ممفيس” السنوية تقفز 112% إلى 191.5 مليون جنيه

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة“المطورون العرب القابضة”، تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة إلى 1.39 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 6.17 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وتحولت شركة المطورون العرب القابضة، إلى خسارة 11.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري،، مقارنة بربح 53.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 341.6 مليون جنيه، مقابل 687.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة“المطورون العرب القابضة”، من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 772.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 7.72 مليار سهم بدلا من 1.28 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.