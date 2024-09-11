المطورون العرب تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لتراجع السهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت شركة“المطورون العرب القابضة” وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لتراجع السهم مؤخرًا.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول انخفاض سعر السهم منذ جلسة الاثنين.
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وكان اعتمد مجلس إدارة شركة“المطورون العرب القابضة”، تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة إلى 1.39 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 6.17 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وتحولت شركة المطورون العرب القابضة، إلى خسارة 11.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري،، مقارنة بربح 53.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 341.6 مليون جنيه، مقابل 687.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة“المطورون العرب القابضة”، من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 772.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 7.72 مليار سهم بدلا من 1.28 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.
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