الإسكان: تنفيذ محطة لتنقية المياه فى العاصمة الإدارية بطاقة 400 ألف م3 يوميًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، الإسكان، إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً.

وأضاف الوزيرأ أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع.

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وأوضح أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً.

وشهد وزير الإسكان، وخالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة.