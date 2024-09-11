الإسكان: تنفيذ محطة لتنقية المياه فى العاصمة الإدارية بطاقة 400 ألف م3 يوميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير
الإسكان، إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً.
وأضاف الوزيرأ أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع.
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وأوضح أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً.
وشهد وزير الإسكان، وخالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة.
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