صعود سهم كومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صعد سهم“كومرتس بنك” بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استحواذ مصرف“يوني كريدت” الإيطالي على حصة 9% في المقرض الألماني كانت مملوكة للحكومة.
حيث أعلنت الحكومة الألمانية بيع قرابة 53.1 مليون سهم من أو ما يعادل 4.49% من إجمالي حصتها التي تبلغ 16.49% من أسهم“كومرتس بنك” إلى نظيره الإيطالي“يوني كريدت”.
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وتعادل الحصة المبيعة 9% من إجمالي أسهم المقرض الألماني، وكان سعر البيع 13.20 يورو للسهم بعلاوة قدرها 0.6 يورو فوق سعر إغلاق جلسة الثلاثاء، وبلغت حصيلة الصفقة 702 مليون يورو (775 مليون دولار).
وبهذا يصبح المصرف الإيطالي واحداً من كبار المساهمين في نظيره الألماني، لكن حصة برلين البالغة 12% بعد إتمام البيع تظل الأكبر.
وتستهدف الحكومة من هذا البيع تصفية ملكيتها في“كومرتس بنك” على نحو تدريجي، بعدما تدخلت لإنقاذه في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وصعد سهم“كومرتس بنك” بنسبة 15.44% إلى 14.55 يورو، بعدما قفز بنسبة 18% في مسنهل تعاملات السوق الأوروبية.
وقالت“إيفا جرنوالد” المديرة الإدارية لوكالة التمويل الفيدرالية في ألمانيا، والمسؤولة عن إدارة حصة الدولة في المصرف، إن“كومرتس بنك” أثبت قدرته على النهوض مجدداً.
وأضافت أن أول عملية بيع جزئية لحصة الحكومة في“كومرتس بنك” بمثابة نقطة النهاية لمسار استقرار المصرف، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
المصدر:
MENAFN11092024000202011048ID1108660851
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