صعود سهم كومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صعد سهم“كومرتس بنك” بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استحواذ مصرف“يوني كريدت” الإيطالي على حصة 9% في المقرض الألماني كانت مملوكة للحكومة.

حيث أعلنت الحكومة الألمانية بيع قرابة 53.1 من أو ما يعادل 4.49% من إجمالي حصتها التي تبلغ 16.49% من أسهم“كومرتس بنك” إلى نظيره الإيطالي“يوني كريدت”.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات ارتفاع أسعار خام الحديد 2.5% في ظل توقعات انتهاء موجة الهبوط

وتعادل الحصة المبيعة 9% من إجمالي أسهم المقرض الألماني، وكان سعر البيع 13.20 يورو للسهم بعلاوة قدرها 0.6 يورو فوق سعر إغلاق جلسة الثلاثاء، وبلغت حصيلة الصفقة 702 مليون يورو (775 مليون دولار).

وبهذا يصبح المصرف الإيطالي واحداً من كبار المساهمين في نظيره الألماني، لكن حصة برلين البالغة 12% بعد إتمام البيع تظل الأكبر.

وتستهدف الحكومة من هذا البيع تصفية ملكيتها في“كومرتس بنك” على نحو تدريجي، بعدما تدخلت لإنقاذه في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وصعد سهم“كومرتس بنك” بنسبة 15.44% إلى 14.55 يورو، بعدما قفز بنسبة 18% في مسنهل تعاملات السوق الأوروبية.

وقالت“إيفا جرنوالد” المديرة الإدارية لوكالة التمويل الفيدرالية في ألمانيا، والمسؤولة عن إدارة حصة الدولة في المصرف، إن“كومرتس بنك” أثبت قدرته على النهوض مجدداً.

وأضافت أن أول عملية بيع جزئية لحصة الحكومة في“كومرتس بنك” بمثابة نقطة النهاية لمسار استقرار المصرف، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.





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