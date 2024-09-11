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الاحتلال يهدم منزلا وثلاثة محال تجارية في بدو شمال غرب القدس

9/11/2024 4:41:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس
/ PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وثلاثة محال تجارية، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، منزلا يحتوي على حديقة خاصة ومسبح يعود للمواطن وائل الصيفي، وثلاثة محال تجارية، وجدار استنادي بطول 150 متر يعود للمواطن باجس الشيخ.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.

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