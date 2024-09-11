اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومناهضين لحرب غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كانبرا / PNN- اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والشرطة خارج معرض
للدفاع والأسلحة في مدينة ملبورن الأسترالية، في أكبر عملية للشرطة بالمدينة منذ عام 2000.
واستخدمت الشرطة الغاز المدمع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق بعض الحشود.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المئات خارج مكان استضافة المعرض الدولي للدفاع للقوات البرية، حيث ردد كثيرون شعارات مؤيدة لغزة عبر مكبرات الصوت ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الحرب وتحرير فلسطين.
وقالت السلطات الأسترالية إن نحو 1200 شخص تظاهروا خارج المكان الذي يستضيف المعرض الدولي للدفاع البري للقوات البرية والذي يقام كل عامين.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن هذه كانت أكبر عملية للشرطة في ملبورن منذ عام 2000 عندما استضافت ثاني أكبر مدينة في أستراليا المنتدى الاقتصادي العالمي. اتهامات الشرطة
واعتقلت الشرطة نحو 33 متظاهرا بتهم الاعتداء أو عرقلة أو إعاقة الشرطة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق، وفق متحدث باسم شرطة ملبورن.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بضرب عناصرها ورشقهم بالحجارة خلال محاولتهم حماية الحاضرين بالمعرض، مؤكدة إصابة 20 شرطيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج، ولكن عليهم القيام بذلك بطريقة سلمية، وفق وصفه.
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