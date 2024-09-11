اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومناهضين لحرب غزة

MENAFN - Palestine News ) كانبرا / PNN- اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والشرطة خارج للدفاع والأسلحة في مدينة ملبورن الأسترالية، في أكبر عملية للشرطة بالمدينة منذ عام 2000.

واستخدمت الشرطة الغاز المدمع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق بعض الحشود.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المئات خارج مكان استضافة المعرض الدولي للدفاع للقوات البرية، حيث ردد كثيرون شعارات مؤيدة لغزة عبر مكبرات الصوت ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الحرب وتحرير فلسطين.

وقالت السلطات الأسترالية إن نحو 1200 شخص تظاهروا خارج المكان الذي يستضيف المعرض الدولي للدفاع البري للقوات البرية والذي يقام كل عامين.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن هذه كانت أكبر عملية للشرطة في ملبورن منذ عام 2000 عندما استضافت ثاني أكبر مدينة في أستراليا المنتدى الاقتصادي العالمي.

واعتقلت الشرطة نحو 33 متظاهرا بتهم الاعتداء أو عرقلة أو إعاقة الشرطة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق، وفق متحدث باسم شرطة ملبورن.

واتهمت الشرطة المتظاهرين بضرب عناصرها ورشقهم بالحجارة خلال محاولتهم حماية الحاضرين بالمعرض، مؤكدة إصابة 20 شرطيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج، ولكن عليهم القيام بذلك بطريقة سلمية، وفق وصفه.