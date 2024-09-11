أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات
التاريخ
9/11/2024 4:41:03 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء، بحسب سلطة النقد الفلسطينية، على النحو التالي:
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