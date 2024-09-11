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إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال في طمون جنوب شرق طوباس

9/11/2024 4:41:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN- أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، خلال العدوان المتواصل الذي ينفذه الاحتلال على مدينة طوباس وبلدة طمون.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي
في بلدة طمون، إذ أصيب أحدهما في الصدر بجروح حرجة وتم نقله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي قي الظهر وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وتشهد بلدة طمون اقتحاما متواصلا من قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع العدوان على مدينة طوباس، حيث تتواجد قوات الاحتلال في غالبية أحياء البلدة وتعمل على مداهمة وتفتيش منازل المواطنين.

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