إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال في طمون جنوب شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN- أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، خلال العدوان المتواصل الذي ينفذه الاحتلال على مدينة طوباس وبلدة طمون.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي
في بلدة طمون، إذ أصيب أحدهما في الصدر بجروح حرجة وتم نقله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي قي الظهر وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
وتشهد بلدة طمون اقتحاما متواصلا من قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع العدوان على مدينة طوباس، حيث تتواجد قوات الاحتلال في غالبية أحياء البلدة وتعمل على مداهمة وتفتيش منازل المواطنين.
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