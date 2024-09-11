الاحتلال يعتقل 17 مواطنا وينصب حواجز بعدة مناطق في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 مواطنا ونصبت حواجز عسكرية بعدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: ياسر جبرين الأطرش، وأحمد حسام نيروخ، وصهيب مأمون الشرباتي، ومن بلدة بيت كاحل: محمد يسري حازم الهيموني، ومن بلدة دورا نايف الرجوب، ومعتصم النتشة، ومن بلدة إذنا، محمد اكرم اسليمية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتقلوا كلا من: بلال محمد خضر صبارنة (22 عاما)، وأحمد كامل نايف اخليل، وحسن وليد مسيف صبارنة (18 عاما)، وعمرو عرفات عيسى زعاقيق (20 عاما)، ومحمد غازي عيسى زعاقيق (23 عاما)، ومرهف محمد علي صبارنة (18 عاما)، ومصطفى محمد علي اخليل، والخضير يوسف اخضير عوض (27 عاما)، وعمار يحيى عبد الله عوض (19 عاما)، وإياد عبد الحميد محيسن عوض (26 عاما).

وفي بلدة إذنا، فتشت قوات الاحتلال منازل تعود ملكيتها لعائلة العسود والجياوي وأبو جحيشة وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بين الفينة والأخرى لعرقلة مرور المواطنين وتحركاتهم في كافة أرجاء المحافظة.