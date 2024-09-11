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قوات الاحتلال تقتحم بيتونيا

9/11/2024 4:41:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في محيط ميدان المدارس، وتجولت في عدة شوارع، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

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