قوات الاحتلال تقتحم بيتونيا
التاريخ
9/11/2024 4:41:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في محيط ميدان المدارس، وتجولت في عدة شوارع، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.
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