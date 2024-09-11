الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني: دمار ممنهج لمدينة طولكرم ومخيميها

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، والحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مخيم طولكرم، وتدفع بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليه، وسط تجريف وتخريب كل شارع وزقاق داخل المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة بين أزقة المخيم وتحديدا في حارات النادي والشهداء والبلاونة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وحولت العديد منها إلى ثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال، قد أجبرت مساء أمس معظم سكان المخيم، على مغادرة منازلهم والخروج منها قسرا، واستولت على عدد منها وحرقت وهدمت أخرى.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها على مداخل مخيم طولكرم وتحديدا شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وتمركزت بآلياتها في عدة مناطق على طول الشارع، وسط منع حركة تنقل المركبات والمواطنين بشكل تام، وإطلاق النار على كل شيء يتحرك.

وما زالت قوات تحتجز خمسة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر داخل المخيم، حيث أفاد الهلال بانقطاع الاتصال معهم حتى اللحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم، دون معرفة أعدادهم ومصيرهم حتى اللحظة، بسبب استمرار العدوان وتشديد الحصار على المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وتعرقل عمل طواقم الإسعاف ودخول وخروج المرضى للمستشفى وتخضعهم للاستجواب الميداني.

وفي مخيم نور شمس شرق المدينة، الحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين تركزت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة وحارة العيادة، بعد اقتحامه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وفي مدينة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال الليلة قسم المياه في مبنى بلدية طولكرم، بعد خلع أبوابه وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، واعتقلت الموظف المناوب محمد الهمشري.

وفجرت قوات الاحتلال، مخزنا يعود لعائلة دغش في ضاحية اكتابا شرق المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

في ضوء استمرار الاقتحام لطولكرم ومخيمها، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.

واستشهد أمس الثلاثاء الشاب أحمد مجدوبة (24 عاما)، والفتاة هبة حلاوة، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال بعد اقتحامه للمدينة والمخيم، فيما أصيب 10 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم خطيرة.

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة محافظات طولكرم وجنين وطوباس، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 47 مواطنا، بينهم 21 من جنين، و9 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 699

بينهم 159 طفلاً، و10

نساء، و9 مسنين.