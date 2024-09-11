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حالة الطقس: أجواء حارة نسبيًا تستمر خلال الأسبوع

9/11/2024 4:41:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نسبيًا إلى حارة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستظل الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط محتمل في بعض الأوقات، والبحر يبقى هادئًا إلى متوسط الموج.

يوم غد الخميس، يُتوقع أن تزداد الأجواء حرارة بشكل ملموس، لتصبح شديدة الحرارة وجافة، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية. الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع بقاء البحر خفيف الموج.

يوم الجمعة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط متقطع أحيانًا، والبحر سيظل خفيفًا إلى متوسط الموج.

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