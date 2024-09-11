تكريم "جي دبليو سي" من الهيئة العامة للجمارك

(MENAFN
- Gwclogistics) سبتمبر 2024 \ الدوحة \ قطر: حصدت شركة الخليج للمخازن "جي دبليو سي" (ش.م.ع.ق)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكريماً من الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بمعايير برنامج «المُشغل الاقتصادي المعتمد» عند تقديم خدمات التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، تقديراً لما قدمته من تعاون والتزام وحرفية واضحة في سير العمل.
وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لـمجموعة "جي دبليو سي": يمثل تكريمنا من قبل الهيئة العامة للجمارك شهادة على ريادتنا لقطاع الخدمات الأمر الذي يمثل حافزاً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتطوير صناعة الخدمات اللوجستية.
وأضاف قائلاً: يبذل فريق عمل "جي دبليو سي" قصارى جهده مستفيداً من خبراته الطويلة في قطاع الخدمات اللوجستية لتحقيق التميز وتطبيق أفضل معايير سلسلة التوريد على المستويين المحلي والدولي، ونحن ممتنون للدعم المستمر من الهيئة العامة للجمارك وحرصها على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص ونتطلع إلى مساعدة عملائنا وتزويدهم بحلول لوجستية حديثة ومتطورة.
وتعتبر "جي دبليو سي" أول شركة تحصل على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد في فئة التخليص الجمركي في قطر، بالإضافة إلى اعتمادها كمشغّل اقتصادي معتمد في فئة الاستيراد والتصدير وانضمامها كذلك إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي
وأطلقت الهيئة العامة للجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المحلي المعتمد في عام 2019 بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة الدولية تماشياً مع معايير منظمة الجمارك العالمية، حيث يتم منح المنتسبين للبرنامج مزايا وتسهيلات جمركية وفقاً للضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للجمارك. أما برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي فقد بدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع عام 2023 ويعتمد البرنامج على الثقة التي يتم بنائها بين الجمارك والمشغلين الاقتصاديين العاملين في سلسلة الإمداد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مما يؤدي الى منحهم عدد من التسهيلات والمزايا في عملياتهم التجارية العابرة للحدود.
وتنفذ "جي دبليو سي" استراتيجية لتطوير أدائها فيما تحتل مركزاً رائداً في السوق في مجال حلول التخزين والتوزيع لجميع القطاعات، وتقدم خدماتها إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، كما تقوم جي دبليو سي حالياً بتخزين المليارات من مستندات العملاء في مرافق تخزين متقدمة وتوفر خدمات الشحن البري والجوي والبحري، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية للمشاريع، والنقل الدولي وكذلك تدير أكبر أسطول نقل في دولة قطر، والذي يضم أكثر من 1600 شاحنة ومقطورة ومركبة متخصصة وتقـدم خدمـات وكالات الشـحن البحريـة مـن خـلال الشـركات التابعـة لهـا، والتـي تشـمل عمليـات إدارة السـاحات، وتمثيـل الخطـوط الملاحيـة المنتظمـة، وخدمـات وكالـة الموانـئ، واسـتضافة السـفن السـياحية، وخدمـات صيانـة السـفن وبصفتها مزود الخدمات المعتمد لشركة يو بي إس في دولة قطر، تواصل جي دبليو سي توسيع الحصة السوقية لعملاق البريد السريع في الدولة من خلال الاستخدام الحكيم للبنى التحتية اللوجستية.
وتتصدر جي دبليو سي مشهد القطاع اللوجستي، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك شحن البضائع، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والمشاريع اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد. وبفضل المرافق المتطورة، والشراكات الاستراتيجية، والبنية التحتية القوية، تتمكن الشركة من تقديم حلول لوجستية فعالة بمنتهى السلاسة للعملاء عبر مختلف القطاعات.
وبالإضافة إلى الإنجازات التشغيلية، تلتزم “جي دبليو سي” التزامًا راسخًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال المساهمة الفعالة في المبادرات التي تدعم الاستدامة البيئية، وتنمية المجتمع، ورفاهية الموظفين. حيث يشتمل برنامج المسؤولية الاجتماعية على العديد من الأهداف بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون، والمشاركة في أنشطة تعزيز التوعية المجتمعية، إلى جانب خلق بيئة عمل آمنة تقدم الدعم لجميع الموظفين. وتعكس هذه الجهود مساعي الشركة الحثيثة ليس فقط لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وإنما أيضًا لإحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على البيئة والمجتمع بأكمله.
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