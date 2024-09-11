أين اختفت البرازيل؟ خسارة رابعة تصعّب مهمة التأهل لمونديال 2026

تجرعت البرازيل الهزيمة الرابعة لها في آخر خمس بتصفيات كأس العالم الليلة الماضية بعد أن منح هدف في الشوط الأول سجله دييجو جوميز باراجواي الفوز 1-صفر في أسونسيون.

وتحتل البرازيل بطلة العالم خمس مرات، والتي فازت بصعوبة 1-صفر على ضيفتها الإكوادور يوم الجمعة، المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط متقدمة على فنزويلا بفارق الأهداف.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حين يمنح المركز السابع صاحبه فرصة المرور عبر جولات أخرى من التصفيات.

وبدا المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى المسؤولية خلفا لتيتي بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم 2022، حزينا على مقاعد البدلاء بعدما تفوقت باراجواي تماما على فريقه وكان محظوظا بعدم الخسارة بأكثر من ذلك.

وفشلت البرازيل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول وتأخرت بهدف في الدقيقة 20 عندما سدد جوميز كرة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم في طريقها لشباك الحارس أليسون.

وقال المدافع ماركينيوس لشبكة جلوبو التلفزيونية البرازيلية "لا يزال المدرب يبحث عن أفضل طريقة للعب وهذا انعكس على النتيجة. هناك الكثير من اللاعبين الجدد ونحن نفتقر إلى الثقة.

"التأهل ليس سهلا، إنه وقت صعب وعلينا أن نعرف كيف نتعامل معه. نمر بفترة انتقالية ولا نشعر بالثقة. سنعمل بجد، والحصول على نتائج على أرض الملعب هو الحل الأفضل".

وسددت البرازيل ثلاث محاولات فقط على المرمى خلال المباراة، جميعها عن طريق فينيسيوس جونيور المحبط الذي لم يتمكن من ترك نفس التأثير مع بلاده كما فعل مع ناديه ريال مدريد.

وتسعى البرازيل إلى استعادة توازنها الشهر المقبل عندما تسافر لمواجهة تشيلي قبل استضافة بيرو.