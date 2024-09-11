الرئيس الإيراني يزور العراق في أول رحلة خارجية له

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.

ويوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران، وتعمل طهران على زيادة نفوذها في العراق، منذ أن أطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003.

وقال بزشكيان، قبل زيارته، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: «نخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات. سنلتقي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد»، وذلك نقلاً عن موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.