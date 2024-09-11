الرئيس الإيراني يزور العراق في أول رحلة خارجية له

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.
ويوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران، وتعمل طهران على زيادة نفوذها في العراق، منذ أن أطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003.
وقال بزشكيان، قبل زيارته، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: «نخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات. سنلتقي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد»، وذلك نقلاً عن موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.
MENAFN11092024000110011019ID1108660641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.