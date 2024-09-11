انتصارات ساحقة لمصر والجزائر وسقوط مفاجئ للكاميرون ونيجيريا.. تعرف على نتائج تصفيات أمم أفريقيا 2025





حقق كل من منتخبات ساحل العاج، حاملة اللقب، ومصر والجزائر، الثلاثاء، الفوز الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب، بينما تعثر منتخبا الكاميرون ونيجيريا إذ تعادل كل منهما سلبيا.

وشهدت التصفيات إقامة 15 مباراة، ضمن الجولة الثانية من المجموعات.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة من مباريات التصفيات في أكتوبر تشرين الأول المقبل ثم تقام الجولتان الأخيرتان في نوفمبر تشرين الثاني، لتحديد المنتخبات 24 المشاركة في النهائيات.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بينما يتأهل المغرب تلقائيا، باعتباره ممثل الدولة المستضيفة، ويتأهل برفقته منتخب واحد آخر من مجموعته.

واقتربت ساحل العاج خطوة جيدة من حسم التأهل للنهائيات بعدما تغلبت 2-صفر على تشاد على ملعب محايد في الكاميرون وباتت تتفوق في صدارة المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط أمام زامبيا.

وتعد تشاد من بين عدد من الدول الأفريقية تم منعها من استضافة مباريات دولية حتى تقوم بتحديث ملاعبها، وبالتالي تضطر إلى لعب مبارياتها على ملاعب محايدة.

وواصل المهاجم جان-فيليب كراسو، الذي سجل هدفي الفوز 2-صفر على زامبيا يوم الجمعة الماضي، تألقه وسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم، ثم أضاف زميله عمر دياكيتي الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وسجل محمود حسن (تريزيجيه) هدفين وهز زميله محمد صلاح الشباك في مباراته الرسمية المئة المعتمدة مع منتخب مصر ليقودا "الفراعنة" لفوز عريض 4-صفر على بوتسوانا في المجموعة الثالثة.

المباراة تأجلت عدة ساعات بناء على رغبة بوتسوانا بسبب تأخر عودة بعثتها من موريتانيا، ووضع تريزيجيه المنتقل حديثا للريان القطري قادما من طرابزون سبور منتخب مصر في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس بعد انفراد من محمد صلاح في الشباك.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة استلمها تريزيجيه وسددها على يمين الحارس.

بعدها سجل صلاح، الذي خرج بديلا في الدقيقة 75 ليسلم شارة القيادة لمحمد النني، الهدف الثالث في الدقيقة 56 واختتم مصطفى فتحي التسجيل بالهدف الرابع لمصر في الوقت بدل الضائع.

وواصل المنتخب الجزائري انطلاقته في التصفيات محققا فوزه الثاني على التوالي إذ تغلب 3-صفر على ليبيريا في المجموعة الخامسة.

وسجل الأهداف الثلاثة لمنتخب الجزائر، أمين غويري وآدم زرقان وبغداد بونجاح.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، إذ كانت قد استهلت مشوارها بالفوز على غينيا الاستوائية، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة.

أما منتخب الكاميرون، الذي لا يزال يعاني من جدل خارج الملعب بسبب خلافات إدارة شؤون المنتخب بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، فقد تعادل سلبيا مع زيمبابوي في كمبالا عاصمة أوغندا.

ورغم أن المباراة لم تكن لمنتخب أوغندا، توجه الآلاف من المشجعين المحليين إلى الاستاد لتشجيع حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا.

ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز بشعبية كبيرة في أوغندا، ولم يخيب أونانا آمال مشجعيه، إذ تألق في التصدي لعدة كرات خطيرة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الكاميرون.

وتعادلت نيجيريا سلبيا مع رواندا، بعد أن تم إلغاء هدف للنيجيري أديمولا لوكمان كما سدد فيكتور بونيفاس كرة اصطدمت بالقائم.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام بنين.

وسجل لاعب خط وسط مالي إيف بيسوما هدفا مبكرا قاد به بلاده إلى الفوز 1-صفر على إسواتيني، لترفع مالي رصيدها إلى أربع نقاط متساوية في ذلك مع متصدرة المجموعة التاسعة موزامبيق التي تغلبت 2-1 على غينيا بيساو.

وللمباراة الثانية على التوالي، سجل البديل تالانت مباتا هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقاد جنوب أفريقيا للفوز 3-2 على جنوب السودان في المجموعة 11.

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