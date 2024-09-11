مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي

أعلنت مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في "دبي الصحية"، عن تلقيها دعماً سخياً بقيمة 15 مليون درهم إماراتي من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود "دبي الصحية" وسعيها لإرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في عام 2026، والذي بدوره سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.

وسيتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي من مرض السرطان. وسيضم المستشفى فريقاً متعدد التخصصات يشتمل على طاقم تمريض تخصصي يقدم باقة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، بما فيها خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، فضلاً عن علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم.

وينسجم تبرع بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مع رسالة "دبي الصحية" الرامية إلى تعزيز نتائج المرضى وجودة حياتهم من خلال نموذج الرعاية المتكامل، حيث سيوفر المستشفى إمكانية إجراء البحوث والتجارب السريرية، واكتشاف علاجات جديدة بالاستناد إلى الطب القائم على الأدلة، وذلك في إطار حرص دبي الصحية على تحقيق التكامل بين محاور الرعاية والتعلُّم والاكتشاف والعطاء في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وإرساء معايير جديدة للتميز في رعاية مرضى السرطان.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي: "نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة والمساهمة في تمكين دبي الصحية من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثل في دعم بنك دبي الإسلامي لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة أن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها، ما يتيح الأمل للمرضى، ويوفر سبل العلاج المتقدمة لشريحة كبيرة من الأفراد. وكوننا مؤسسة مصرفية تتمتع بحس المسؤولية، فإننا نواصل الالتزام بدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصحي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على صعيد المنطقة بأسرها".

من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي لدعمه مؤسسة الجليلة، وقال: "يجسد الدعم السخي الذي قدمه بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان قوة وتأثير الشراكات المجتمعية، حيث من شأن هذه المساهمة أن تُمكّن دبي الصحية من الارتقاء برعاية مرضى السرطان، وجعل العناية بالمريض على رأس أولوياتها عبر قيمتها الأساسية "المريض أولاً". وبفضل مبادراتٍ كهذه، نمضي معاً نحو إنجاز هذا الصرح الصحي المتكامل، الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والعلاج وبما له أيضاً من انعكاسات اجتماعية إيجابية كبيرة ومؤثرة".

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤسسة الجليلة وبرامجها، عبر زيارة الموقع: .

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