كولومبيا تُسقط الأرجنتين وتقترب من الصدارة في تصفيات المونديال

قلصت كولومبيا الفارق الذي يفصلها عن الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما تغلبت عليها 2-1، الثلاثاء، في الجولة الثامنة.

وتلقت الأرجنتين اليوم الهزيمة الثانية لها في التصفيات مقابل ستة انتصارات ليتجمد رصيدها عند 18 نقطة في الصدارة، وصعدت كولومبيا إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة، انتظارا لنتائج باقي الجولة.

وتقدمت كولومبيا على أرضها بهدف سجله بيرسون موسكيرا في الدقيقة 25 ثم تعادلت الأرجنتين بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني بهدف للاعب نيكولاس جونزاليس.

بعدها، سجل جيمس رودريجيز هدف الفوز لكولومبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليهدي بلاده الفوز الرابع لها في التصفيات مقابل أربعة تعادلات.

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