قبعة ذهبية وأهداف لا تتوقف.. هاري كين يبدع في مباراته المئوية

احتفل هاري كين، قائد إنجلترا، بمباراته الدولية رقم 100 بأسلوب رائع بعدما قاد فريقه للفوز على فنلندا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ويمبلي.



سجل كين هدفي اللقاء، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا.

كين، الذي حصل على قبعة ذهبية قبل المباراة احتفالاً بإنجازه، نجح في كسر مقاومة منتخب فنلندا بتسديدة قوية في الدقيقة 57، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد تمريرة متقنة من زميله نوني مادويك.



ورغم أن الحكم ألغى هدفاً آخر لكين بداعي التسلل في الدقيقة 23، إلا أن أداؤه كان استثنائياً على مدار اللقاء.

حظي كين بحفاوة كبيرة من الجماهير عند استبداله في الدقيقة 80، ليصبح ثالث لاعب يسجل في مباراته الدولية رقم 100 مع إنجلترا، بعد الأسطورتين وين روني وبوبي تشارلتون.

هذا الانتصار رفع رصيد إنجلترا إلى 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب اليونان، الذي حقق فوزاً ثميناً على أيرلندا 2-0. في المقابل، بقيت فنلندا وأيرلندا بدون نقاط بعد خسارتهما الثانية على التوالي.

أداء كين في المباراة كان بمثابة رد قوي على الانتقادات التي وجهت له خلال بطولة أوروبا 2024، حيث استعاد مستواه المعهود وقاد فريقه للفوز بثنائية.

في حديثه بعد المباراة، قال كين: "إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الوصول إلى 100 مباراة دولية هو شيء أفتخر به. أريد دائماً تقديم الأفضل وتسجيل الأهداف لمساعدة فريقي. هذه اللحظات تزيدني حماساً للمستقبل".

من جانبه، أشاد المدرب المؤقت لي كارسلي بأداء كين وفريقه، مؤكداً أن هذا الفوز يعزز فرص إنجلترا في المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

في المباراة الأخرى بالمجموعة، قاد فوتيس إيونيديس وكريستوس تزوليس منتخب اليونان للفوز على أيرلندا بهدفين نظيفين، مما جعل المنتخب اليوناني يتقاسم الصدارة مع إنجلترا.

بهذه النتائج، يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية بالمستوى الثاني برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع اليونان، بينما لا تزال فنلندا وأيرلندا بدون نقاط بعد جولتين.

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