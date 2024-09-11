Wednesday, 11 September 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصرف المركزي يضيف 89 مليار درهم لأصوله الأجنبية خلال النصف الأول

9/11/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضاف المصرف المركزي ما يتجاوز قيمته 89 مليار درهم إلى قاعده أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ليصل الرصيد التراكمي لأصوله الأجنبية من 681.2 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 770.6 مليار درهم في شهر يونيو 2024.

وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف، اليوم، أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 533.8 مليار درهم نهاية مايو المنقضي من العام الجاري مقارنة بنحو 443.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستقر رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند قيمة 179.7 مليار درهم مقابل 187.1 في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف من 50.5 مليار درهم في 2023 إلى 57.3 مليار درهم في شهر يونيو الماضي.

MENAFN11092024000110011019ID1108660590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث