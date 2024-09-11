المصرف المركزي يضيف 89 مليار درهم لأصوله الأجنبية خلال النصف الأول

أضاف المصرف المركزي ما يتجاوز قيمته 89 مليار درهم إلى قاعده أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ليصل الرصيد التراكمي لأصوله الأجنبية من 681.2 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 770.6 مليار درهم في شهر يونيو 2024.

وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف، اليوم، أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 533.8 مليار درهم نهاية مايو المنقضي من العام الجاري مقارنة بنحو 443.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستقر رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند قيمة 179.7 مليار درهم مقابل 187.1 في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف من 50.5 مليار درهم في 2023 إلى 57.3 مليار درهم في شهر يونيو الماضي.