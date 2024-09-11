المركزي: أصول بنوك الإمارات تتجاوز 4.3 تريلونات درهم منتصف 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع إجمالي أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدَّ 0.5% وفق تقرير حديث للمصرف المركزي أبان نموها من 4.287 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو إلى 4.310 تريليونات درهم في شهر يونيو الماضي.
في المقابل، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.077 تريليون درهم إلى 2.100 تريليون درهم، مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9% وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان القطاع العام بنسبة 1.4% والقطاع الخاص بنسبة 1% متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع الحكومي بنسبة 1.1% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.
كما ارتفعت إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5%، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.678 تريليون درهم في نهاية شهر مايو إلى 2.692 تريليون في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4% المالية تخطى تقلص رصيد ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
ونتج تراجع ودائع المقيمين عن تقلص ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1% رغم ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6%.
وأظهر التقرير انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مايو إلى 725 مليار في يونيو مدفوعة بتقلص العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، وذلك رغم ارتفاع الحساب الاحتياطي بنسبة 37.3% نهاية يونيو.
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