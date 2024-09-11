المركزي: أصول بنوك الإمارات تتجاوز 4.3 تريلونات درهم منتصف 2024

ارتفع إجمالي أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدَّ 0.5% وفق تقرير حديث للمصرف المركزي أبان نموها من 4.287 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو إلى 4.310 تريليونات درهم في شهر يونيو الماضي.

في المقابل، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من 2.077 تريليون درهم إلى 2.100 تريليون درهم، مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9% وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان القطاع العام بنسبة 1.4% والقطاع الخاص بنسبة 1% متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع الحكومي بنسبة 1.1% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%.

كما ارتفعت إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5%، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.678 تريليون درهم في نهاية شهر مايو إلى 2.692 تريليون في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4% المالية تخطى تقلص رصيد ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.

ونتج تراجع ودائع المقيمين عن تقلص ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1% رغم ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6%.

وأظهر التقرير انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مايو إلى 725 مليار في يونيو مدفوعة بتقلص العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، وذلك رغم ارتفاع الحساب الاحتياطي بنسبة 37.3% نهاية يونيو.