نواب المجلس الـ 20 في الأردن - أسماء (نتائج أولية)

MENAFN - Khaberni) خبرني - أُعلن، فجر الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدوائرالمحلية في عدة محافظات ذلك ضمن الانتخابات النيابية 2024.





عمان الأولى:

أحمد الرقب، بيان فخري ( مقعد المرأة ) .





** عمان الثانية

صالح العرموطي، موسى الوحش، جهاد مدانات، مقعد (الكوتا) عن الدائرة راكين أبو هنية

عمان الثالثة

ينال فريحات، عدنان مشوقة،

مقعد (الكوتا) عن الدائرة إيمان العباسي





** الطفيلة



وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.

كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي بلغ التصويت فيها 4387. وفاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.

أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" فقد فازت ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن".





** العقبة



وفي العقبة، أعلن عن فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.

كما فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.





** مادبا

وفي مادبا، فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا. كما فاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.

كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6141 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.

وفازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).





** عجلون



وفي النتائج الأولية في عجلون، فاز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، وفازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.

وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.

وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.





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بدو الوسط

وعن دائرة

بدو الوسط، فاز في مقعد التنافس حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة بعدد أصوات بلغ 6328، وإبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم بعدد أصوات بلغ 5312.

فيما فازت بمقعد (الكوتا) عن الدائرة ذاتها، فليحة سلامة السبيتان عن قائمة العزم بـ 5055 صوتا.

** الكرك



قائمة الوفاء وفاز منها الدكتور إبراهيم الطراونة، وضمن الكوتا النسائية إسلام العزازمة، فاز عن المقعد المسيحي هيثم الزيادين قائمة الخير، وفاز بالمقعد الأول الدكتور حسين الملاحمة، قائمة الرسالة، وفاز منها بالمقعد الأول محمد البستنجي، قائمة الحق وفاز بالمقعد الأول المحامي محمود النعيمات، وفازت قائمة النور وفاز بالمقعد الأول إبراهيم الصرايرة ، وفازت قائمة الكرك، وفاز بالمقعد الأول إبراهيم القرالة

** بدو الشمال:

عمر الخوالد، حابس الشبيب، مي الزيادنه (كوتا المرأة)





** جرش:

محمد هديب، حمزة الحوامدة، بدر الحراحشة، شفاء صوان (كوتا المرأة)





** المفرق:

اسماعيل المشاقبة، أحمد حسن الشديفات، أحمد حمدان العليمات، مي محمود الحراحشة