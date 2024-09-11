صناعة الطيران والفضاء.. نحن لها!

كما عهدناها دوماً، وبمنتهى الحرص والمسؤولية، جمعتنا الشقيقة الكبرى مصر في النسخة الأولى من مصر الدولي للطيران 2024، الذي استضافته مدينة العلمين من 3 - 5 سبتمبر، لتحفز به أفق الطموح العربي والأفريقي والشرق الأوسطي والعالمي، في ظل وجود أكثر من 300 من كبار مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء من 100 دولة حول العالم، الذين شكلوا معاً حروف قصة نجاح مبهرة لمصر الحاضر والمستقبل.. ولمستقبل المنطقة بأسرها.

هناك كان للجناح الوطني لدولة الإمارات حضور بارز وساطع بصناعات وإمكانات وتطلعات كبيرة جداً، وفي شركة ((مبادلة)) للاستثمار كنا حاضرين بشركتي ((سند)) العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، و((ستراتا)) لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة، لأننا ببساطة كنا جزءاً فاعلاً ضمن هذا الطموح.

إن هذا المعرض الذي انطلق قوياً لا شك في أنه قد زاد من التزامنا الراسخ بتقديم المزيد من الحلول الاستثمارية والتجارية والصناعية الريادية تحت مظلة التعاون العربي والإقليمي، وفي إطار تسريع وتيرة التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاع الطيران والفضاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل حاضرنا جميعاً، ومن أجل مواكبة التقدم في خط سيرنا نحو مستقبل لا ينتظر أحداً، ولا يعترف إلا بأصحاب الإنجازات والبصمات.

لقد وضعت مصر قدماً أخرى على مدرج المستقبل، وتركت بصمة جديدة في فضاء الأمل العربي، تحفزنا بها لأن ننطلق بكل ما أوتينا من قوة، بتطلعاتنا وإمكاناتنا وقدراتنا، فنخترق حاجز صوت التردد، ونسمو فوق التوقعات، لنحلق عالياً في فضاء المنافسة والريادة العالمية، ونتقاسم الثقة والتأثير في قطاع شديد المنافسة عالمياً، قطاع صناعة الطيران والفضاء، الذي توليه دولة الإمارات جل اهتمام.

عدنا إلى الإمارات بعد أن دعمنا بكل مسؤولية تطلعات جمهورية مصر العربية في أول معرض لها بهذا الحجم والتأثير والاستقطاب، لنستكمل به مسيرة موازية في دولة الإمارات، حيث معرضي دبي للطيران وأبوظبي للطيران، بكل ما رسخاه من قيمة وتأثير ومنافسة، واستقطاب عالمي رفيع المستوى على مر السنوات، وتحديداً منذ ثمانينات القرن الماضي، حتى أضحت دولة الإمارات ذات بصمة مؤثرة عالمياً في هذا القطاع.

وتاريخياً، تتشارك الإمارات ومصر طموح التقدم والازدهار، واليوم يزهر هذا الطموح ليبشر بمستقبل عربي أكثر اتساعاً، وجدير بنصيب أوفر حظاً من رصيد العالم في قطاع الطيران والفضاء والابتكارات التكنولوجية، في ظل شراكات استراتيجية، واستمارات نوعية قيد الإعلان، ومقبلة في قليل الأعوام المقبلة. هذا وعدنا وهو ما كان عهدنا على الدوام.. لن نتوقف ولن ننتظر، لأن المستقبل لمن يصنعه.