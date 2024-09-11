باراجواي تكسر لعنة البرازيل لأول مرة منذ 2008 في تصفيات المونديال

حقق باراجواي فوزا صعبا على ضيفه منتخب البرازيل 1 / صفر في الجولة الثامنة من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت أيضا هذه الجولة من التصفيات فوز الإكوادور على بيرو 1 / صفر، وبوليفيا على تشيلي 2 / 1، وكولومبيا على الأرجنتين 2 / 1 وتعادل فنزويلا مع أوروجواي سلبيا.

ويدين منتخب باراجواي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييجو جوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لباراجواي على البرازيل في تصفيات كأس العالم منذ عام 2008.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد البرازيل عند النقطة العاشرة في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة للبرازيل في 8 جولات من التصفيات.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الإكوادور على بيرو بهدف نظيف أحرزه إنتر فالنسيا في الدقيقة 54.

ورفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد منتخب بيرو عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، حقق منتخب بوليفيا الفوز على مضيفه تشيلي 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب بوليفيا كارميلو ألجاراناز أنيز وميجيل تيرسيروس في الدقيقتين 13 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف تشيلي إدواردو فارجاس في الدقيقة 39.

ولم ينجح منتخب تشيلسي، بطل كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016، في إيقاف سلسلة النتائج السلبية في المباريات الرسمية مؤخرا، فمنذ الفوز على بيرو 2 / صفر في تشرين الأول/أكتوبر 2023 خاض منتخب تشيلي 8 مباريات رسمية لم يحقق خلالها أي انتصار، وتلقى خلالها 5 هزائم، علما أن 5 مباريات منها في تصفيات كأس العالم الحالية.

وتسببت هذه النتائج السلبية للغاية في تراجع منتخب تشيلي في جدول الترتيب للمركز التاسع برصيد 5 نقاط فقط، فيما رفع منتخب بوليفيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز منتخب كولومبيا على الأرجنتين 2 / 1.

وكان خاميس رودريجز هو نجم كولومبيا الأول حيث صنع الهدف الأول لصالح زميله قلب الدفاع يرسون موسكيرا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ورغم تسجيل المنتخب الأرجنتيني للتعاقد عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 48، إلا أن رودريجيز عاد وسجل هدف الفوز لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب الأرجنتيني، المتصدر برصيد 18 نقطة.

وفي المباراة الخامسة، تعادل منتخب أوروجواي مع فنزويلا سلبيا.

واكتفى منتخب أوروجواي برفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.

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