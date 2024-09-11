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141 قتيلاً حصيلة ضحايا الإعصار «ياغي» في فيتنام

9/11/2024 2:27:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اجتاح فيضان مفاجئ قرية بكاملها شمالي فيتنام، وتسبب في مقتل 16 شخصاً وفقدان العشرات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ياغي منذ وصوله إلى 141 قتيلاً.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفيتنامية أن الفيضان المتدفق من جبل بمقاطعة لاو كاي يوم الثلاثاء دفن قرية لانغ نو التي تقطنها 35 أسرة في الوحل والحطام.

ولم تعرف السلطات مصير العشرات باستثناء نحو 12 شخصا نجوا.

وانتشل رجال الإنقاذ 16 جثة، ويواصلون البحث عن نحو 40 جثة أخرى.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ياغي إلى 141 قتيلاً، بينما لا يزال 69 في عداد المفقودين، إضافة إلى مئات الجرحى.

كان الاعصار ياغي هو الأعنف الذي يضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عقود.

ووصل إلى اليابسة يوم السبت مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 149 كيلومتراً في الساعة.

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