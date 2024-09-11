ألمانيا تنجو من فخ الهولنديين في مواجهة ملحمية

تلقت ألمانيا هدفا خلال 100 ثانية لكنها عادت لتتعادل 2-2 مع هولندا اليوم الثلاثاء في مثيرة على ملعب يوهان كرويف في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل دينيز أونداف هدفا في أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي لألمانيا وأضاف زميله القائد جوشوا كيميش الهدف الثاني للفريق قبل نهاية الشوط الأول، وذلك بعد أن تقدمت هولندا بهدف مبكر سجله تياني ريندرز.

وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، تعادلت هولندا بهدف سجله دينزل دمفريس.

وتصدرت ألمانيا المجموعة برصيد أربع نقاط متساوية في ذلك مع هولندا صاحبة المركز الثاني، إذ استهل كل من الفريقين مشواره بالفوز في الجولة الأولى يوم السبت الماضي.

وتحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث والمجر المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة لكل منهما إثر تعادلهما سلبيا اليوم في بودابست.

وحقق المنتخب الهولندي، الذي تغلب 5-2 على البوسنة والهرسك في مباراته الأولى، بداية رائعة في المباراة إذ مرر رايان جرافنبرخ كرة متقنة إلى ريندرز الذي اندفع نحو حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن ثم أسكن الكرة بمهارة في الشباك.

وحصلت هولندا على فرصتين أخريين لتعزيز تقدمها، إذ تلقى دمفريس كرة من ركلة حرة نفذها تشافي سيمونز في الدقيقة 15 وصوب الكرة بضربة رأس لكنها علت العارضة، وبعدها بخمس دقائق، حصل سيمونز على فرصة أخرى إذ تلقى تمريرة من جرافنبرخ وانفرد بالحارس لكنه سدد كرة اصطدمت بتير شتيجن.

وبينما كان الفريق الهولندي يصنع الفرص التهديفية، تفوق المنتخب الألماني في الاستحواذ على الكرة والتحرك السريع، وسرعان ما أجبر الفريق الهولندي على التراجع للدفاع.

وقطع الألماني جمال موسيالا تمريرة من الهولندي ماتيس دي ليخت، الذي ارتكب خطأ دفاعيا مماثلا أمام البوسنة، وهيأ الكرة إلى أونداف ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 38.

وتقدمت ألمانيا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر ضغط قوي على الدفاع الهولندي الذي خسر جهود ناثان آكي بسبب إصابة محتملة في عضلات الفخذ الخلفية، إذ خرج محمولا على محفة طبية، وقد سجل كيميش الهدف مستغلا غياب الرقابة عنه.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب رونالد كومان تبديلات في صفوف هولندا ساعدت الفريق على العودة في المباراة.

واستعرض المهاجم برايان بروبي قوته في التغلب على التماسك الدفاعي ومرر الكرة إلى دمفريس ليسجل هدف التعادل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني ويبهج الجماهير في أمستردام.

وبعدها أهدرت ألمانيا ثلاث فرص جيدة كانت كفيلة باستعادة التقدم، وقد أتيحت أمام كاي هافرتز وأونداف وديفيد روم.

وطالب المنتخب الألماني بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن الحكم الإيطالي أشار بمواصلة اللعب، وقد تعرض لتوبيخ من مدرب ألمانيا يوليان ناجلزمان عند صفارة النهاية.

وقال ناجلزمان "لم يكن جيدا لأي من الجانبين".

لكن قائد المنتخب الهولندي فيرجل فان ديك أبدى رضاه بما آلت إليه الأمور.

وقال فان دايك للصحفيين "كانت الأمور جيدة للغاية في بعض الأحيان. لقد صنعنا الفرص، وقدم اللاعبون الذين شاركوا أداء جيدا. هذا ما نريده، وهذا يمنحنا الإيجابية".



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