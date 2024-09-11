5 مغذيات أساسية لصحة البشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني -يقولون إن الجمال يتلخص في عمق الجلد، لذا من الهام اتباع نظام غذائي صحي لتزويد طبقات الجلد الـ 3 بالمغذيات، التي تدعم نضارة البشرة.





وتقول طبيبة الأمراض الجلدية السريرية إنريزا بي فاكتور لـ "ليفينغ سترونغ": "إن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية سينعكس بالتأكيد على البشرة. لكن، الترطيب وتناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على نضارة وصفاء البشرة".







إليك أهم 5 مغذيات لصحة البشرة:





البروتين

يقوم البروتين بدور رئيسي في بناء وإصلاح أنسجة الجسم، سواء العضلات أو الجلد أو العظام أو البشرة والشعر.





وتوضح الدكتورة لورا جيجيت، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية: "البروتينات أساسية لتعزيز والحفاظ على مرونة الجلد. يحول جسمك البروتينات إلى أحماض أمينية، ويعيد معالجتها لإنشاء بروتينات أخرى، مثل الكيراتين الداعم للبشرة والكولاجين".





والكيراتين هو بروتين موجود في الطبقة الخارجية من البشرة، والكولاجين هو ما يعطيها المرونة والنعومة.





فيتامين سي

على الرغم من ارتباطه عادةً بصحة المناعة، فإن فيتامين سي يفيد البشرة بعدة طرق. يحمي هذا الفيتامين القوي خلايا الجلد من التلف المرتبط بالعمر، وهو مهم للغاية للوقاية من الشيخوخة.





كما يلعب فيتامين سي دوراً في إنتاج الكولاجين، ومن المهم الحصول على ما يكفي منه.





أوميغا 3

من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في أطعمة مثل: السلمون والجوز وبذور الكتان، تحمي القلب والدماغ، لكنها تلعب أيضاً دوراً في صحة الجلد، وإصلاحه، والوقاية من الإكزيما.





فيتامين أ

يفيد فيتامين أ الجلد من ناحيتين، الأولى: أنه يساهم في إصلاح خلايا الجلد التالفة، والثانية: أنه يعمل كمضاد للأكسدة يمنع تلف الجلد وشيخوخته المبكرة، وخاصة نتيجة التعرض للشمس.





السيلينيوم

بحسب دراسة لجامعة هارفارد، السيلينيوم معدن ضروري لصحة الغدة الدرقية، وحماية الحمض النووي والخلايا.





كما أن السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة، التي تلعب دوراً في تماسك البشرة ومرونتها، ويعزّز نضارتها.





ويوجد أيضاً في المأكولات البحرية، واللحوم، والبابونج، والبقدونس، والنعناع.